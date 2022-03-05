SIFIR ATIK TESİSİ EŞYALARI DA ATIKLARDAN - Son Dakika

ÇORUM'da kurulan sıfır atık tesisinde mobilyalar, duvar süsleri, aksesuarlar ve kırtasiye malzemeleri dahil birçok eşya, atıkların geri dönüşümü ile hazırlandı.

Kentte belediye tarafından geçen yıl 'Sıfır Atık Getirme Merkezi' kuruldu. Kağıt, cam, atık yağ ve pillerin de olduğu 13 atığın geri dönüşümünün yapıldığı merkezde farkındalık oluşturulması amacıyla son 2 ayda 2 bin 500 öğrenci ve veliye de eğitim verildi. Tesiste mobilyalar, duvar süsleri, aksesuarlar ve kırtasiye malzemeleri dahil birçok eşya da atıkların geri dönüşümü ile hazırlandı. Tesisin idari binasında mobilyalardan duvar aksesuarlarına çeşitli eşyalar yer alıyor.

'HEM İNSANI HEM DE DİNİ GÖREVİMİZ'

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, proje kapsamında hedeflerinin, atığın bulunmadığı kent olduğunu belirtti. Çevresel çok sayıda problemin olduğu çağda yaşandığını kaydeden Aşgın, Tüm dünya bu krizi çözmek için çaba gösteriyor. Bizim ülkemiz de bu konuda öncü ülkelerden bir tanesi. Hatta bakanlığımızın bile adına 'iklim değişikliği' kısmı eklendi. Bu da devletimizin vizyonunu gösteriyor. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın kıymetli eşleri Emine Erdoğan hanımefendi de sıfır atıkla ilgili çalışmalara öncülük yapıyor. O vizyonun bir gereği olarak biz de dünyanın merkezi olarak lanse ettiğimiz Çorum'da böyle bir tesisi yaptık. Şu anda da bu tesis, işlevini güzel bir şekilde yerine getiriyor. Büyük de bir teveccüh var. Geri dönüşebilecek her şeyin geri dönüşümünü istiyoruz. Bu bizim hem insani görevimiz hem de dini görevimiz. 'İsraf haramdır' diyen bir dine mensubuz. Bizim idealimiz sıfır atık. Atık hiç olmasın. Her şeyi ülkemizin, şehrimizin kalkınması için kullanabilelim diye konuştu.

'İDARİ BİNAMIZDAKİ HER ŞEY ATIKLARDAN'

Tesiste 13 atığın geri dönüşümünün sağlandığını belirten Başkan Aşgın, 'Kağıt, cam, atık yağlar, atık piller gibi binlerce ton atık, şu ana kadar ekonomiye kazandırıldı. Sadece geçen yıl 28 bin litre atık yağın geri dönüşümünü sağladık. Bir gram yağın bile çevreye ne kadar zarar verdiğini düşündüğümüz zaman yaptığımız işin önemi daha iyi anlaşılabilir. En önemlisi de belki burada oluşturduğumuz farkındalık. Buraya gelen herkes koltuk takımları gibi eşyalar görebiliyor. Mesela idari büromuzda yaptığımız her şeyi atıklardan yaptık. Kompost makinemizi de kendimiz yaptık. Buraya gelen öğrenciler, atıkların nasıl değerli ürünlere dönüşebileceğini görüyorlar dedi.