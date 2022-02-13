SIFIR RAKIMINDAN TOROSLAR'IN ZİRVESİNE SPOR - Son Dakika

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ERDEMLİ Belediyesi tarafından hazırlanan 'Kent Merkezinden Kırsala Spor Projesi' kapsamında toplumun her kesimi spora yönlendiriliyor.

Erdemli Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü, Spor Koordinasyon Merkezi üzerinden yürütülen çalışmalara gençler yoğun ilgi gösteriyor. 6-15 yaş çocuklar spor merkezlerinde, dart, okçuluk, tenis, aerobik ve pilates, voleybol, basketbol, futbol, muay thai, taekwondo spor dallarında eğitim alma şansı bulurken oluşturulan kadın spor merkezleri üzerinden ise kadınlar rahatlıkla eğitmenler eşliğinde spor yapabiliyor.

Kent merkezinde verilen hizmetlerin, kırsal mahallelerde verileceğini ifade eden Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, 'Kent merkezinden kırsala doğru spor merkezi hareketleri başlattık. Şu ana kadar Erdemlimiz'in tamamında 62 tane spor merkezimiz var. Kırsalda eksik olan yerlerimizi hızla tamamlayıp, insanlarımızın yediden yetmişe tamamının spor yapmasını sağlayacağız' diye konuştu.

Mavi ile yeşilin buluştuğu kent Erdemli'de sporun her dalında faaliyet gösterdiklerini dile getiren Spor İşleri Müdürü Kamil Boran ise 'Erdemli Belediyesi Spor Koordinasyon Merkezimizde 2 bine yakın öğrencimize kurs vermekteyiz. Basketboldan voleybola, hentboldan futbola, mücadele sporlarından okçuluğa, birçok branşta hizmetimiz 12 ay boyunca devam etmektedir. İnşallah buradan yetişen çocuklarımız, tüm branşlarda ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceklerdir' dedi.

Kent merkezinde yaşayan öğrencilerden kırsal mahallelere varıncaya kadar spor kurslarına yoğun ilgi gösteren gençler ise yapılan çalışmalardan oldukça memnun.

En büyük hayalinin futbolcu olmak istediğini söyleyen öğrenci Mehmet Ali Kasap, Küçüklükten beri hep futbol oynamak istemişimdir ve bu konuda beni geliştiren hocalarım da bu kursta olduğu için burada olmaktan çok mutluluk duyuyorum? diye konuştu.