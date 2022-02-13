Üye Girişi
SIFIR RAKIMINDAN TOROSLAR'IN ZİRVESİNE SPOR - Son Dakika

SIFIR RAKIMINDAN TOROSLAR'IN ZİRVESİNE SPOR

13.02.2022 15:24

ERDEMLİ Belediyesi tarafından hazırlanan 'Kent Merkezinden Kırsala Spor Projesi' kapsamında toplumun her kesimi spora yönlendiriliyor.

ERDEMLİ Belediyesi tarafından hazırlanan 'Kent Merkezinden Kırsala Spor Projesi' kapsamında toplumun her kesimi spora yönlendiriliyor.

Erdemli Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü, Spor Koordinasyon Merkezi üzerinden yürütülen çalışmalara gençler yoğun ilgi gösteriyor. 6-15 yaş çocuklar spor merkezlerinde, dart, okçuluk, tenis, aerobik ve pilates, voleybol, basketbol, futbol, muay thai, taekwondo spor dallarında eğitim alma şansı bulurken oluşturulan kadın spor merkezleri üzerinden ise kadınlar rahatlıkla eğitmenler eşliğinde spor yapabiliyor.

Kent merkezinde verilen hizmetlerin, kırsal mahallelerde verileceğini ifade eden Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, 'Kent merkezinden kırsala doğru spor merkezi hareketleri başlattık. Şu ana kadar Erdemlimiz'in tamamında 62 tane spor merkezimiz var. Kırsalda eksik olan yerlerimizi hızla tamamlayıp, insanlarımızın yediden yetmişe tamamının spor yapmasını sağlayacağız' diye konuştu.

Mavi ile yeşilin buluştuğu kent Erdemli'de sporun her dalında faaliyet gösterdiklerini dile getiren Spor İşleri Müdürü Kamil Boran ise 'Erdemli Belediyesi Spor Koordinasyon Merkezimizde 2 bine yakın öğrencimize kurs vermekteyiz. Basketboldan voleybola, hentboldan futbola, mücadele sporlarından okçuluğa, birçok branşta hizmetimiz 12 ay boyunca devam etmektedir. İnşallah buradan yetişen çocuklarımız, tüm branşlarda ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceklerdir' dedi.

Kent merkezinde yaşayan öğrencilerden kırsal mahallelere varıncaya kadar spor kurslarına yoğun ilgi gösteren gençler ise yapılan çalışmalardan oldukça memnun.

En büyük hayalinin futbolcu olmak istediğini söyleyen öğrenci Mehmet Ali Kasap, Küçüklükten beri hep futbol oynamak istemişimdir ve bu konuda beni geliştiren hocalarım da bu kursta olduğu için burada olmaktan çok mutluluk duyuyorum? diye konuştu.

SIFIR RAKIMINDAN TOROSLAR'IN ZİRVESİNE SPOR
SIFIR RAKIMINDAN TOROSLAR'IN ZİRVESİNE SPOR
SIFIR RAKIMINDAN TOROSLAR'IN ZİRVESİNE SPOR

YORUMLAR
500

Erdemli Belediyesi, Okçuluk, Futbol, Tenis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SIFIR RAKIMINDAN TOROSLAR'IN ZİRVESİNE SPOR - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
15:11 Kocaeli'nin göbeğinde korkunç suikast meydana geldi!
14:44 Albayrak'tan sonra Yusuf Günay da sessizliğini bozdu!
14:44 Halil Falyalı cinayetinde dikkat çeken gelişme!
14:29 Serdar Ortaç vasiyetini açıkladı!
14:23 Kılıçdaroğlu'na "Görüşmede adaylığınız konuşuldu mu?" diye soruldu, cevabı net oldu!
14:09 Boupendza'dan sonra bir başka Süper Lig kralını kadrosuna katıyor
13:43 Kılıçdaroğlu'ndan "Masada neden HDP yoktu?" eleştirilerine cevap geldi: Onlarla da görüşüyoruz, sorun yok
13:32 "2104'ten geliyorum" diyerek 27 yıl sonraki tüyler ürpertecek felaketin fotoğrafını paylaştı
13:03 Son Dakika: Ticaret Bakanı Mehmet Muş: İndirimi yansıtmayanlara en ağır yaptırımları uygulayacağız
13:02 Fenerbahçe'nin yengesi bu kez taraftarı karşısına aldı!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2022 15:34:44. #1.13#
SON DAKİKA: SIFIR RAKIMINDAN TOROSLAR'IN ZİRVESİNE SPOR - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement