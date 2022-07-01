Sigara kullananlara kötü haber! 2 TL zam geldi

Asgari ücretin arttığı ilk günde sigaraya zam geldi. Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, fiyat artışını sosyal medyadan paylaştı.

FİYAT 2 TL ARTTI

Aybaş, Japan Tobacco International (JTİ) grubu sigaralarına paket başına 2 TL zam geldiğini duyurdu. Fiyat artışı yarından itibaren geçerli olacak.

EN UCUZ SİGARA 27.50 LİRA

Paylaşımına "Sigara zammı hayırlı olsun 2 TL zam geldi" notunu düşen Aybaş, yeni fiyatları da paylaştı. Buna göre, grubun sattığı en ucuz sigara 27 lira 50 kuruşa, en pahalı sigara ise 30 liraya yükseldi.