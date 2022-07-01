Sigara kullananlara kötü haber! 2 TL zam geldi - Son Dakika
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Sigara kullananlara kötü haber! 2 TL zam geldi

01.07.2022 21:45

Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medya hesabından JTİ grubu sigaralara paket başına 2 TL zam geldiğini açıkladı. Yarından itibaren geçerli olacak fiyat artışında en ucuz sigara 27.50 lira, en pahalı sigara ise 30 lira oldu.

Asgari ücretin arttığı ilk günde sigaraya zam geldi. Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, fiyat artışını sosyal medyadan paylaştı.

FİYAT 2 TL ARTTI

Aybaş, Japan Tobacco International (JTİ) grubu sigaralarına paket başına 2 TL zam geldiğini duyurdu. Fiyat artışı yarından itibaren geçerli olacak.

EN UCUZ SİGARA 27.50 LİRA

Paylaşımına "Sigara zammı hayırlı olsun 2 TL zam geldi" notunu düşen Aybaş, yeni fiyatları da paylaştı. Buna göre, grubun sattığı en ucuz sigara 27 lira 50 kuruşa, en pahalı sigara ise 30 liraya yükseldi.

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Türkiye, Tekel, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Sigara kullananlara kötü haber! 2 TL zam geldi - Son Dakika
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