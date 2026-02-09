Sigarayı Bırakanlara Teşekkür Belgeleri - Son Dakika
Sigarayı Bırakanlara Teşekkür Belgeleri

Sigarayı Bırakanlara Teşekkür Belgeleri
09.02.2026 17:00
Kırklareli'nde Dünya Sigarayı Bırakma Günü'nde sigarayı bırakanlara belgeleri verildi.

Kırklareli'nde Dünya Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla sigarayı bırakanlar için teşekkür belgesi takdim töreni düzenlendi.

Kırklareli Sağlık Müdürlüğünce Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen törene, Kırklareli Valisi Uğur Turan, İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, Yeşilay Kırklareli Şube Başkanlığı Başkanı Aslı Karakahya, sağlık çalışanları ve sigarayı bırakanlar katıldı.

Vali Turan, konuşmasında sigaranın insan sağlığı açısından son derece zararlı olduğunu belirterek, sigaranın başta kanser, kalp ve solunum yolu hastalıkları olmak üzere pek çok ciddi rahatsızlığın en önemli nedenlerinden biri olduğunu söyledi.

Sigara bağımlılığının yalnızca bireyi değil, ailesini ve toplumu da olumsuz etkilediğini vurgulayan Turan, her yıl dünyada yaklaşık 8 milyon kişinin sigara nedeniyle hayatını kaybettiğini vurguladı.

Sigarayı bırakmanın her zaman mümkün olduğuna dikkati çeken Turan, "Bugün belge takdim edeceğimiz vatandaşlarımız, iradenin, kararlılığın ve umudun temsilcileridir. Gösterdiğiniz bu güçlü duruş, çevrenizdeki pek çok insana da ilham olacaktır." dedi.

Turan, koruyucu sağlık hizmetleri ve bağımlılıkla mücadelede çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü kaydetti.

İl Sağlık Müdürü Cerit ise sigara bağımlılığını tedavi edilebilir bir hastalık olarak gördüklerini belirterek, sigarayı bırakmak isteyenleri sigara bırakma polikliniklerine davet etti.

Programda ayrıca Göğüs Hastalıkları Uzmanı Gizem Şenkardeşler, sigaranın insan sağlığına zararları hakkında bilgilendirme yaptı.

Törenin sonunda Vali Turan, sigarayı bırakan 28 kişiye teşekkür belgelerini takdim etti.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
24 saat son dakika haber yayını
