Son Dakika Haberleri: Sigarayla uyuduğu öne sürülen kişi, yangında yaşamını yitirdi
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Sigarayla uyuduğu öne sürülen kişi, yangında yaşamını yitirdi

44 dakika önce

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, elinde sigarayla uyuduğu değerlendirilen kişi, çıkan yangında hayatını kaybetti.

Sigarayla uyuduğu öne sürülen kişi, yangında yaşamını yitirdi, System.String[]
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, elinde sigarayla uyuduğu değerlendirilen kişi, çıkan yangında hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Uzunpınar Mahallesi'nde yalnız yaşayan Erdoğan Arslan'ın (45) evinden duman çıktığını gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye haber verdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler, yangına müdahale etti.
İtfaiye ekiplerinin çalışması ile yangın söndürüldükten sonra evde yapılan incelemede, Erdoğan Arslan'ın cansız bedeni bulundu.
Arslan'ın, elinde sigarayla uyuduğu sırada yatağın tutuşması sonucu çıkan yangında yaşamını yitirdiği kaydedildi.
Jandarma ekiplerince evde yapılan incelemenin ardından Arslan'ın cesedi, otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 11:09 Kaynak: AA
İtfaiye, Pamukkale, Denizli, Güncel
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