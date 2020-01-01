Sığırcık kuşlarından gün batımında görsel şölen - Son Dakika

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Sığırcık kuşlarından gün batımında görsel şölen
6 saat önce
Sakarya'nın Hendek ilçesinde her gün özellikle akşam ezanından önce gökyüzünden toplanan sığırcık kuşları sundukları görsel resitalle unutulmaz anlar yaşatıyor.
Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 09:15 Kaynak: AA
Sakarya'nın Hendek ilçesinde her gün özellikle akşam ezanından önce gökyüzünden toplanan sığırcık kuşları sundukları görsel resitalle unutulmaz anlar yaşatıyor.
Gökyüzünde çeşitli geometrik şekiller çizerek dolaşan kuşlar, karanlığın düşmesi ile konakladıkları ilçe merkezindeki ağaçlara iniyorlar.
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