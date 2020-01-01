Sığırcık kuşlarından gün batımında görsel şölen - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sığırcık kuşlarından gün batımında görsel şölen - Son Dakika

Sığırcık kuşlarından gün batımında görsel şölen

6 saat önce

Sakarya'nın Hendek ilçesinde her gün özellikle akşam ezanından önce gökyüzünden toplanan sığırcık kuşları sundukları görsel resitalle unutulmaz anlar yaşatıyor.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde her gün özellikle akşam ezanından önce gökyüzünden toplanan sığırcık kuşları sundukları görsel resitalle unutulmaz anlar yaşatıyor.

Gökyüzünde çeşitli geometrik şekiller çizerek dolaşan kuşlar, karanlığın düşmesi ile konakladıkları ilçe merkezindeki ağaçlara iniyorlar.

Sığırcık kuşlarından gün batımında görsel şölen

Sakarya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 09:15 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Şanlıurfa'da yoğun sis! Trafik durma noktasına geldi
Arnavutköy'de kumaş fabrikasının depo bölümünde yangın çıktı Meteoroloji'den birçok ile önemli uyarı! Sağanak ve kar yağışı geliyor Babasının tartıştığı kişiler tarafından dövülerek öldürüldü

Son Dakika Haberleri
02:46 Meksika Devlet Başkanı Obrador: "El Chapo eskiden devlet başkanı kadar güçlüydü" - Son Dakika
02:22 Tunus Cumhurbaşkanlığı: Hükümet kurulması için istişareler sürüyor - Son Dakika
02:03 DHA YURT BÜLTENİ - 18 - Son Dakika
01:56 İzmir'de kanlı pusu: 2 ölü - Son Dakika
01:53 Öğrencilerden Vali'ye mesaj yağmuru - Son Dakika
00:05 Şanlıurfa'da yoğun sis! Trafik durma noktasına geldi - Son Dakika
23:38 Arnavutköy'de kumaş fabrikasının depo bölümünde yangın çıktı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2020 03:24:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Sığırcık kuşlarından gün batımında görsel şölen - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]