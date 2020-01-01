Sığırcık kuşlarından gün batımında görsel şölen - Son Dakika

Gökyüzünde çeşitli geometrik şekiller çizerek dolaşan kuşlar, karanlığın düşmesi ile konakladıkları ilçe merkezindeki ağaçlara iniyorlar.

Sakarya 'nın Hendek ilçesinde her gün özellikle akşam ezanından önce gökyüzünden toplanan sığırcık kuşları sundukları görsel resitalle unutulmaz anlar yaşatıyor.

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