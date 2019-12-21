Sığla ağacından yapılan keman görücüye çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sığla ağacından yapılan keman görücüye çıktı - Son Dakika

Sığla ağacından yapılan keman görücüye çıktı

6 saat önce

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen sergide, sığla ağacından yapılan ve dünyada tek olma özelliği taşıdığı iddia edilen keman görücüye çıktı.

Sığla ağacından yapılan keman görücüye çıktı, System.String[]

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen sergide, sığla ağacından yapılan ve dünyada tek olma özelliği taşıdığı iddia edilen keman görücüye çıktı.


Sığla Sanat Kültür ve Çevre Derneği tarafından Marmaris Kültür Sanat Evi'nde düzenlenen Renklerle Dans sergisinin açılış kokteyli gerçekleştirildi. Serginin açılış kokteylinde dünyada bir ilk olan, sığla ağacından yapılan keman sergiye katılanlar tarafından ilgiyle karşılandı. Renklerle Dans sergisinin açılışına katılan Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay sığla ağacında yapılan kemanı yakından inceleme fırsatı buldu.


Sığla Sanat Kültür ve Çevre Derneği Başkanı Hakkı Çopuroğlu, böyle bir sergiyi düzenlemekten mutluluk duyduklarını ifade ederek, serginin ilgi odağı olan sığla ağacından yapılan keman hakkında bilgi verdi.


Çopuroğlu, " Bu keman dünyada sığla ağacından yapılmış, tek kemandır. Orhaniye'de doğal sebeplerle devrilen bir sığla ağacının kerestesini aldık. Eskişahir'de bu kemanı yaptırdık. Bir defa Van festivalinde seslendirmiştik. Baktık sesi güzel şimdi burada sergide de farkındalık oluşturmak amacıyla, çalalım dedik. Aslında biz sığla ağaçlarının yok oluşuna dikkat çekmek için bu kemanı İngiliz müzisyen Sting'e gönderecektik. Fakat öğrendik ki Sting Türk düşmanıymış. Göndermekten vazgeçtik. ve yakın zamanda yine bir farkındalık oluşturmak için bir başka sanatçıya yollayıp dünyanın dikkatini sığla ağaçlarına çekmek istiyoruz" diye konuştu.


Renklerle Dans sergisi 26 Aralık'a kadar açık kalacak. - MUĞLA

Mehmet Oktay, Marmaris, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 04:44 Kaynak: İHA
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