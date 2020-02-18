Signal Iduna Park'ta enfes bir maç! "Dortmund-PSG" maçına iddaa oynayanların... - Son Dakika
Son Dakika Spor Signal Iduna Park'ta enfes bir maç! 'Dortmund-PSG' maçına iddaa oynayanların... - Son Dakika Spor

Signal Iduna Park'ta enfes bir maç! "Dortmund-PSG" maçına iddaa oynayanların...

7 saat önce

Bu bir ilandırBORUSSIA DORTMUND - PARIS ST. GERMAINSon olarak Bundesliga'da Eintracht Frankfurt engelini 4-0'la geçen Borussia Dortmund'da, Paris St. Germain maçı öncesi Reus ve Delaney sakat.Emre Can'ın orta sahaya gelmesi, Witsel ile oluştudukları ikili takımın direncini arttırdı.

Signal Iduna Park'ta enfes bir maç!

Bu bir ilandır


BORUSSIA DORTMUND - PARIS ST. GERMAIN


Son olarak Bundesliga'da Eintracht Frankfurt engelini 4-0'la geçen Borussia Dortmund'da, Paris St. Germain maçı öncesi Reus ve Delaney sakat.


Emre Can'ın orta sahaya gelmesi, Witsel ile oluştudukları ikili takımın direncini arttırdı. Hücuma da grup maçlarına kıyasla Haaland takviyesi yapıldı.


Alman ekibinde 6 resmi maçta süre alan genç Norveçli, 10 gole (9 gol - 1 asist) katkı yaptı.


Dagba ve Diallo sakatlıkları sebebiyle PSG'nin Almanya kafilesinde yer almadı. Ligue 1 maçını kaçıran Neymar ise takımla birlikte, durumu maç saati netleşecek.


Amiens ile 4-4'lük bir maç oynadılar, grup maçlarına kıyasla savunma konusunda soru işaretleri arttı.


PSG öncesi Dortmund'u çalıştıran TD Thomas Tuchel; "Kura çekimi netleştiğinde çok güldüm. Elbette eşleşebileceğimizi biliyordum ama gerçekleşmesi ilginç oldu. O sahada tüm maçı domine etmeniz imkansızdır, bu yüzden bunu denemeyeceğiz ama kalitemizi de biliyoruz ve sahaya yansıtmaya çalışacağız." dedi.


Üyelerin yaklaşık %28'i, taraf bahsi seçmekte zorlanmış ve iki takımdan da gol bekliyor.


PSG'nin yıldızı Mbappe'nin bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde attığı golleri izleyelim...


Borussia Dortmund, Emre Can, Dortmund, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 08:08 
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