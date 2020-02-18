Signal Iduna Park'ta enfes bir maç!

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BORUSSIA DORTMUND - PARIS ST. GERMAIN



Son olarak Bundesliga'da Eintracht Frankfurt engelini 4-0'la geçen Borussia Dortmund'da, Paris St. Germain maçı öncesi Reus ve Delaney sakat.



Emre Can'ın orta sahaya gelmesi, Witsel ile oluştudukları ikili takımın direncini arttırdı. Hücuma da grup maçlarına kıyasla Haaland takviyesi yapıldı.



Alman ekibinde 6 resmi maçta süre alan genç Norveçli, 10 gole (9 gol - 1 asist) katkı yaptı.



Dagba ve Diallo sakatlıkları sebebiyle PSG'nin Almanya kafilesinde yer almadı. Ligue 1 maçını kaçıran Neymar ise takımla birlikte, durumu maç saati netleşecek.



Amiens ile 4-4'lük bir maç oynadılar, grup maçlarına kıyasla savunma konusunda soru işaretleri arttı.



PSG öncesi Dortmund'u çalıştıran TD Thomas Tuchel; "Kura çekimi netleştiğinde çok güldüm. Elbette eşleşebileceğimizi biliyordum ama gerçekleşmesi ilginç oldu. O sahada tüm maçı domine etmeniz imkansızdır, bu yüzden bunu denemeyeceğiz ama kalitemizi de biliyoruz ve sahaya yansıtmaya çalışacağız." dedi.



Üyelerin yaklaşık %28'i, taraf bahsi seçmekte zorlanmış ve iki takımdan da gol bekliyor.



PSG'nin yıldızı Mbappe'nin bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde attığı golleri izleyelim...



