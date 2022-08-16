Popüler mesajlaşma uygulamasında açık! Yüzlerce numara ifşa oldu - Son Dakika
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Popüler mesajlaşma uygulamasında açık! Yüzlerce numara ifşa oldu

16.08.2022 17:56
Popüler mesajlaşma uygulamasında açık! Yüzlerce numara ifşa oldu

Signal kullanıcılarını etkileyen yeni bir güvenlik açığı yaşandı. Hackerların saldırısının ardından kullanıcı numaraları ifşa oldu.

Diğer mesajlaşma uygulamalarına kıyasla daha güvenilir olduğunu iddia eden Signal, yeni bir güvenlik açığı tehlikesiyle karşı karşıya. Geçtiğimiz hafta Twilio isimli iletişim şirketine saldıran hackerlar, Signal kullanıcılarının numaralarını çalmayı başardı. 2 bine yakın Signal kullanıcısının numarası ifşa oldu.

Signal güvenlik açığı yüzünden 1900 numara açığa çıktı

Şifreli anlık mesajlaşma hizmeti Signal, geçtiğimiz hafta yaşanan bir hack girişimine kurban gitti. Telefon numaralarına doğrulama SMS'i göndermek için Twilio iletişim aracını kullanan platform, Twilio'ya yapılan saldırıdan etkilendi. Şirket, 1900 adet Signal kullanıcısının numarasının açığa çıktığını kabul etti.

Popüler mesajlaşma uygulamasında açık! Yüzlerce numara ifşa oldu

Twilio'ya yapılan saldırıdan etkilendiğini açıklayan Signal, yine de kullanıcı tabanının çok az bir yüzdesinin bilgilerinin açığa çıktığını söyledi. Ayrıca hiçbir kullanıcının mesaj geçmişi, kişi listeleri, profil bilgileri, engellenen kullanıcılar gibi kişisel verileri ifşa olmadı.

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Geçtiğimiz hafta Twilio'ya saldıran hackerlar, birden fazla şirketi etkilemiş gibi duruyor. Kullanıcılara doğrulama mesajları göndermek için Twilio'nun sunucularını tercih eden Signal, son olayla ilgili olarak yetkililer ile görüştüklerini aktardı.

Signal ayrıca kullanıcıları uyarmayı ihmal etmedi. Hesabını güvence altına almak isteyen kullanıcılar, kayıt kilidini etkinleştirmeyi tercih edebilir. Bunun için Signal Ayarları > Hesap > Kayıt Kilidi yolunu izlemelisiniz.

Popüler mesajlaşma uygulamasında açık! Yüzlerce numara ifşa oldu

Twilio ise saldırı sonucunda 125 adet kullanıcının verisine kısıtlı bir süre boyunca erişildiğini söyledi. Yine de müşteri şifreleri, kimlik doğrulama kodları ve API anahtarlarının güvence altında olduğunun garantisini verdi.

Peki siz Signal güvenlik açığı hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!

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Kaynak: Shiftdelete

Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Popüler mesajlaşma uygulamasında açık! Yüzlerce numara ifşa oldu - Son Dakika

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