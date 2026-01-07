Sigorta Poliçelerinde Onay Sorunu - Son Dakika
Ekonomi

Sigorta Poliçelerinde Onay Sorunu

07.01.2026 11:31
Tüketiciler, sigorta poliçelerinin habersiz yenilenmesine itiraz etmesi gerektiğini vurguladı.

Sigorta poliçelerinin tüketicilerin bilgi ve onayı olmadan yenilenmesine yönelik şikayetlerde artış yaşanıyor.

Tüketici dernekleri, vatandaşların mağduriyet yaşadığına dikkati çekerek sigorta şirketlerinin yenileme işlemleri için tüketicilerden onay almakla yükümlü olduğunu vurguladı.

Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Genel Başkanı Aydın Ağaoğlu, sigorta poliçesi ya da abonelik işlemlerinde bunun otomatik yenilenmesine yönelik sözleşmeye hüküm konulamayacağını belirterek, "Konuyla ilgili tüketicinin bilgilendirilmesi, açık onayının da alınması gerekir. Belirli süreli abonelik sözleşmelerine, sözleşmenin belirlenen süre kadar uzayacağına ilişkin hükümler konulamaz." diye konuştu.

Abonelik sözleşmelerinde sözleşmenin sona ereceği tarihe kadar tüketicinin talepte bulunması veya onay vermesi halinde uzatılabileceğine değinen Ağaoğlu, şirketin, kurumun tüketiciye teklif vermesi ve şartları sunması gerektiğini anlattı.

Ağaoğlu, tüketicinin konuya yönelik dönüş yapmaması, sessiz kalmasının onay verdiği anlama gelemeyeceğini kaydederek, "Poliçeler habersiz yenilendiğinde bankaya mümkünse yazılı itirazda bulunulmalı. Sonra da yenilemede şartlar konusunda beyanın olmadığı sigorta şirketine bildirilmeli." ifadelerini kullandı.

Sözleşme şartlarının yazılı olması halinde, tüketicinin anlayabileceği açık ve anlaşılır bir dilin kullanılmış olması gerektiğine işaret eden Ağaoğlu, tüketicinin sigorta şirketinden gerekli dönüşü alamadığı takdirde tüketici hakem heyetlerine başvurabileceğini dile getirdi.

"???????Tüketicinin her işlemi için yazılı veya sesli onayı alınmalı"

Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Bülent Deniz de "Sigorta poliçesi, GSM aboneliği gibi işlemlerde her işlemin süre sonunda yenilenmesi için tüketicinin mutlaka onayının alınması gerekir." ifadesini kullandı.

Bazı firma ya da kuruluşların sözleşme yaparken otomatik yenileme sistemi adı altında tüketicilerden muvafakatname aldıklarını anımsatan Deniz, "Dolayısıyla sözleşme, poliçe, abonelik süre bitiminde otomatik olarak yenileniyor ancak otomatik yenilemede hangi miktar üzerinden, ne kadar bedelle gibi soruların cevapları askıda kalıyor." diye konuştu.

Deniz, tüketicilerden onay alınması gerektiğine dikkati çekerek şunları kaydetti:

"???????Tüketicinin her işlemi için yazılı veya sesli onayı alınmalı. Buna yönelik onay verilmeden, tüketicinin haberi olmadan ve hatta yenilendikten sonra gözden kaçabilecek bir SMS ile 'poliçenizi yeniledik' diye usulen bilgi verilen durumlarla ilgili tüketicinin eğer yenilemeye itirazı var ise bu konuda firmayı haberdar etmeli. Yenileme döneminden sonra tüketicinin kendisinden otomatik tahsil edilmiş ücreti var ise iadesini talep etmeli. Firma bunu yerine getirmezse, e-Devlet üzerinden tüketici hakem heyetine başvuru yapılmalı. Tüketicinin onayı olmaksızın önceden alınan muvafakatnameyle sözleşmenin uzatıldığına ilişkin firma tespitlerinin, denetimlerin yapılması gerekiyor."

Kaynak: AA

