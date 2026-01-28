Siirt Acil Çağrı Müdürü Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

Siirt 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Sami Bozkurt, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Bozkurt, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

Bozkurt, "Gazze: Açlık" kategorisinde Mohammed Nassar'ın "Gazze'ye havadan insani yardım malzemeleri indirildi", "Portre" kategorisinde ise Mahmoud Abu Hamda'nın "Annesinin biriciği" karelerini seçti.

"Haber"de Ashraf Amra'nın "İnsanlar ve bombalar" fotoğrafını tercih eden Bozkurt, "Spor"da Cem Genco'nun "Çamur rugbisi", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Özkan Bilgin'in "Dolunaya inat", "Günlük Hayat"ta ise İsa Terli'nin "Dolunay sefası" karelerine oy verdi.

Bozkurt, "Gazze: Açlık" kategorisindeki fotoğrafları incelediği sırada duygulu anlar yaşadı.

Bu oylama dolayısıyla Anadolu Ajansına teşekkür eden Bozkurt, şunları kaydetti:

"Fotoğrafları incelerken kah hüzne kapıldım, kah manzaranın tadını almaya çalıştım. Gerçekten inanılmaz fotoğraflar var. Tebrik ediyorum. Anadolu Ajansı gerçekten dünyanın her yerinde. Haberi ilk elden alıyoruz. Doğruluğundan şüphemiz olmuyor. Özellikle acı çeken coğrafyalarda çok başarılı çalışmaları var. Diğer haber ajanslarının girmediği bir sürü coğrafyaya Anadolu Ajansı giriyor. Bunun için özel olarak ayrıca teşekkür ediyoruz."

Oylama

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.