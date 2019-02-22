Son Dakika Haberleri: Siirt Fıstığı Satış Ofisi Hizmete Girdi

Siirt Fıstığı Satış Ofisi Hizmete Girdi

40 dakika önce

Siirt Fıstığı İşleme ve Sanayi Ticaret Anonim Şirketi satış ofisi açıldı.

Siirt Fıstığı Satış Ofisi Hizmete Girdi, System.String[]
Siirt Fıstığı İşleme ve Sanayi Ticaret Anonim Şirketi satış ofisi açıldı.


Güres Caddesindeki ofisin açılış töreninde konuşan Siirt Valisi Ali Fuat Atik, Siirt fıstığının Avrupa standartlarında satışa sunulduğunu söyledi.


Dünyanın en modern beş fıstık işleme tesisinden birinin Siirt'te kurulduğunu belirten Atik, şöyle dedi:

"Şehrimizin marka ürünü olan fıstık, Siirt Fıstık işleme tesisinde Avrupa standartlarında hazırlanıyor. Hijyen ortamında işlenip paketlendikten sonra tüketicilere satış ofisi aracılığıyla sunulacak."

Atik ve beraberindekiler açılışın ardından satış ofisindeki ürünleri inceledi.


Törene, Vali Ali Fuat Atik'in eşi Fulya Atik, Garnizon Komutan Vekili Albay Mehmet Fevzi Kenasarı, Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın, Cumhuriyet Başsavcısı Yunus Fırat, Vali Yardımcısı Zihni Yıldızhan, İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 07:36 Kaynak: AA

Avrupa, Siirt, Güncel
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