Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki laboratuvara getirilen şüphelilerin uyuşturucu tahlil sonuçlarının para karşılığında 'temiz' olarak değiştirildiği iddiasıyla çalışma başlatıldı.
Yaklaşık 2 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 8'i sağlık çalışanı, 30 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, gözaltı sayısının artabileceği belirtildi.
Son Dakika › Güncel › Biri ili sarsan uyuşturucu skandalı! Polis hastaneyi 2 ay takip etti, 30 kişi gözaltında - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (3)