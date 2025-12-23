Biri ili sarsan uyuşturucu skandalı! Polis hastaneyi 2 ay takip etti, 30 kişi gözaltında - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Biri ili sarsan uyuşturucu skandalı! Polis hastaneyi 2 ay takip etti, 30 kişi gözaltında

Haberin Videosunu İzleyin
Biri ili sarsan uyuşturucu skandalı! Polis hastaneyi 2 ay takip etti, 30 kişi gözaltında
23.12.2025 15:04  Güncelleme: 16:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Biri ili sarsan uyuşturucu skandalı! Polis hastaneyi 2 ay takip etti, 30 kişi gözaltında
Haber Videosu

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, uyuşturucu kullanan şüphelilerin tahlil sonuçlarının para karşılığında değiştirildiği iddiasıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 8'i sağlık çalışanı, 30 şüpheli gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki laboratuvara getirilen şüphelilerin uyuşturucu tahlil sonuçlarının para karşılığında 'temiz' olarak değiştirildiği iddiasıyla çalışma başlatıldı.

POLİS 2 AY TAKİP ETTİ

Yaklaşık 2 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 8'i sağlık çalışanı, 30 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, gözaltı sayısının artabileceği belirtildi.

Kaynak: DHA

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Uyuşturucu, Güvenlik, Güncel, Polis, Siirt, Son Dakika

Son Dakika Güncel Biri ili sarsan uyuşturucu skandalı! Polis hastaneyi 2 ay takip etti, 30 kişi gözaltında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Talat Yelbuz Talat Yelbuz:
    ULKE RESMEN NEREYE ELINI ATSAN DOKULUYOR 43 1 Yanıtla
  • 25041981 25041981:
    kokusmusluk tüm kurumlarda 5 0 Yanıtla
  • Apple User Apple User:
    Ne varsa bu muslumanız diyen ülkelerde var,her pislik mevcut 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hiç umursamadı Ters istikamette ilerledi, kendi canını bile hiçe saydı Hiç umursamadı! Ters istikamette ilerledi, kendi canını bile hiçe saydı
Ryanair uçağında korku dolu anlar, yakıt tankeri ile çarpıştı Ryanair uçağında korku dolu anlar, yakıt tankeri ile çarpıştı
THY, Erivan’a direkt seferlere başlıyor THY, Erivan'a direkt seferlere başlıyor
Yedikleri tavuktan zehirlendiler Üniversite öğrencileri hastanelik oldu Yedikleri tavuktan zehirlendiler! Üniversite öğrencileri hastanelik oldu
Özel güvenlik kafesinde tutuluyor, bir dokunanı intihara sürüklüyor Özel güvenlik kafesinde tutuluyor, bir dokunanı intihara sürüklüyor
Havayolu şirketinden tartışmalı karar, kilolu yolcular iki bilet almak zorunda kalacak Havayolu şirketinden tartışmalı karar, kilolu yolcular iki bilet almak zorunda kalacak

16:40
Deprem suçluları, 11. Yargı Paketi’nden yararlanamayacak
Deprem suçluları, 11. Yargı Paketi'nden yararlanamayacak
16:10
Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Umut Evirgen için karar verildi
Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Umut Evirgen için karar verildi
15:50
2025’te spor dünyasında en çok haber olan isimler Bakın zirve kimin oldu
2025'te spor dünyasında en çok haber olan isimler! Bakın zirve kimin oldu?
15:41
Karadağ, Türkiye için iptal ettiği vizesiz seyahat hakkını yeniden başlattı
Karadağ, Türkiye için iptal ettiği vizesiz seyahat hakkını yeniden başlattı
15:40
Öğretmenlikte bir devrin sonu MEB pedagojik formasyonu resmen kaldırdı
Öğretmenlikte bir devrin sonu! MEB pedagojik formasyonu resmen kaldırdı
15:17
Markette gelin-kayınvalide kavgası Kamera olan biteni anbean kaydetti
Markette gelin-kayınvalide kavgası! Kamera olan biteni anbean kaydetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2025 17:09:06. #7.11#
SON DAKİKA: Biri ili sarsan uyuşturucu skandalı! Polis hastaneyi 2 ay takip etti, 30 kişi gözaltında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.