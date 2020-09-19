Siirt'in Şirvan ilçesi Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı - Son Dakika

Siirt'in Şirvan ilçe merkezi ile 2 köy ve bir mezra, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 14 günlük karantinaya alındı.

Valilik'ten yapılan açıklamada, Şirvan Kaymakamlığı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun, Kovid-19'la mücadele kapsamında yeni kararlar aldığı belirtildi.

İlçede Kovid-19 testi sonucu pozitif çıkan vaka ile bunlara teması olanların sayısında artış olduğu belirtilen açıklamada, salgını önlemek amacıyla tedarik zinciri, kamu personeli, ağır ve acil hastalar dışında ilçe merkezine giriş ve çıkışların yasaklanmasına karar verildiği bildirildi.

İlçe merkezinde görevli kamu personelinden ilçe dışında ikamet edenlerin de sadece mesai günlerinde ve bağlı oldukları birim amirinin bilgisi dahilinde ilçeye giriş ve çıkış yapabileceği kaydedilen açıklamada, ilçeye bağlı Ormanbağı ve Soğanlı köyleri ile Kayasihar köyünün Kayalık mezrasında da karantina uygulanacağı aktarıldı.

Açıklamada, vatandaşların izolasyon kurallarına uymaları istendi.