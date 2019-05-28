Son Dakika Haberleri: Siirt'te 12 bin 720 paket kaçak sigara ele geçirildi
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Siirt'te 12 bin 720 paket kaçak sigara ele geçirildi

1 saat önce

Siirt'in Eruh ilçesinde gerçekleştirilen uygulamada bir araçta yapılan aramada 12 bin 720 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Siirt'te 12 bin 720 paket kaçak sigara ele geçirildi, System.String[]
Siirt'in Eruh ilçesinde gerçekleştirilen uygulamada bir araçta yapılan aramada 12 bin 720 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Siirt Emniyet Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, Eruh ilçesinde polis uygulaması esnasında bir araçta yapılan kontrollerde 12 bin 720 paket kaçak sigara ele geçirildiği belirtildi. Olayla ilgisi bulunan bir şahıs gözaltına alındığı kaydedildi. - SİİRT
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 03:46 Kaynak: İHA
Emniyet Müdürlüğü, Eruh, Siirt, 3. Sayfa
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