Siirt'te 12 bin 720 paket kaçak sigara ele geçirildi
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Siirt'in Eruh ilçesinde gerçekleştirilen uygulamada bir araçta yapılan aramada 12 bin 720 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Siirt'in Eruh ilçesinde gerçekleştirilen uygulamada bir araçta yapılan aramada 12 bin 720 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 03:46 Kaynak: İHA
Siirt Emniyet Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, Eruh ilçesinde polis uygulaması esnasında bir araçta yapılan kontrollerde 12 bin 720 paket kaçak sigara ele geçirildiği belirtildi. Olayla ilgisi bulunan bir şahıs gözaltına alındığı kaydedildi. - SİİRT
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