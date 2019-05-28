Siirt'te 12 bin 720 paket kaçak sigara ele geçirildi

Siirt'in Eruh ilçesinde gerçekleştirilen uygulamada bir araçta yapılan aramada 12 bin 720 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Siirt'in Eruh ilçesinde gerçekleştirilen uygulamada bir araçta yapılan aramada 12 bin 720 paket kaçak sigara ele geçirildi.



Siirt Emniyet Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, Eruh ilçesinde polis uygulaması esnasında bir araçta yapılan kontrollerde 12 bin 720 paket kaçak sigara ele geçirildiği belirtildi. Olayla ilgisi bulunan bir şahıs gözaltına alındığı kaydedildi. - SİİRT

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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