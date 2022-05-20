Siirt'te 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı - Son Dakika
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Siirt'te 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı

20.05.2022 15:12
Siirt'te 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı

Siirt Atatürk Anadolu Lisesi tarafından 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı düzenlendi.

Siirt Atatürk Anadolu Lisesi tarafından 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı düzenlendi.

Okul Müdürü Malik Kaçar, açılışta, okul bahçesinde 25 projenin sergilendiği fuara 20 öğretmenin görev aldığını söyledi.

Bilimsel, sosyal, teknolojik ve kültürel projelerin sergilendiği fuara yoğun katılım sağlandığını belirten Kaçar, şunları kaydetti:

"Bilimsel ve teknolojik olarak hazırlanan projelerde kullanılan araç gereçler 3D yazıcıda öğrencilerimiz tarafından üretilmiş, kodlamalar da yine öğrenciler tarafından yüklenmiştir. İlimizin kültürel mirasının da tanıtıldığı fuarda Siirt- Tillo yöresi halk hikayeleri de derlendi. Ayrıca fuarda görev alan öğrenciler bilimsel araştırma yöntemleri öğrenmeleri sağlanmıştır."

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Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Siirt'te 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı - Son Dakika
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