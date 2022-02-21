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Siirt'te 443 aile kentten kırsala göç ederek tarımsal üretime başladı - Son Dakika

Siirt'te 443 aile kentten kırsala göç ederek tarımsal üretime başladı

21.02.2022 16:27
Siirt'te 443 aile kentten kırsala göç ederek tarımsal üretime başladı

Siirt'te geçmiş yıllarda kırsaldan çeşitli nedenlerle kent merkezine ya da başka illere göç eden 443 ailenin, sağlanan huzur ve güven ortamı ile köylerine dönerek üretime başladığı tespit edildi.

Siirt'te geçmiş yıllarda kırsaldan çeşitli nedenlerle kent merkezine ya da başka illere göç eden 443 ailenin, sağlanan huzur ve güven ortamı ile köylerine dönerek üretime başladığı tespit edildi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Tarımsal Veriler Şube Müdürü Mehmet Seven, gazetecilere yaptığı açıklamada, Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğünce kentten kırsal alana daimi, mevsimlik ve günlük tersine göç hareketlerine ilişkin "köy bazlı envanter" çalışması yürütüldüğünü söyledi.

Yapılan çalışmalarda, huzur ve güven ortamının tesis edilmesiyle kentlerden kırsal alana tersine göç yaşandığının tespit edildiğini belirten Seven, "Bakanlığımızın talebi üzerine köylerine geri dönen vatandaşlarla anket çalışması yapıyoruz. Bunlar daha sonra rapor halinde ilgili yerlere sunulacak. Daha önce çeşitli nedenlerle köylerinden göç eden vatandaşların 20-30 yıl sonra tekrar köylerine dönmeleri şunu gösteriyor ki; bölgemizde huzurun tesis edilmesiyle artık günü birlik değil kalıcı göç yaşanıyor. Şu ana kadar 443 hane geri döndü." diye konuştu.

"Köyde huzur var, bereket var"

23 yıl kamuda çalıştıktan sonra emekli olup merkeze bağlı Sağırsu köyüne dönen Abdurrahim Siper, hayvancılık yaparak üretime katkıda bulunduğunu belirtti.

Köyde ev yaptığını anlatan Siper, "Emekli olduktan sonra köye kalıcı olarak yerleştim. Burada hayvancılık yapıyorum. Şu an 100 küçükbaş hayvanım var. Çok şükür bölgemiz artık çok huzurlu. Devletten destek alırsam sürüdeki hayan sayısını artıracağım." dedi.

Muhammed Sevgin ise geçici olarak geldiği Sağırsu köyünde tarımla ilgilenmeye başladığını aktararak, "Bölge huzurlu hale geldi. İnşallah ben de kalıcı olarak burada tarımla ilgileneceğim. Bahçem var, fıstık ektim. Köyde huzur var, bereket var." ifadelerini kullandı.

Siirt'te 443 aile kentten kırsala göç ederek tarımsal üretime başladı
Siirt'te 443 aile kentten kırsala göç ederek tarımsal üretime başladı
Siirt'te 443 aile kentten kırsala göç ederek tarımsal üretime başladı
Siirt'te 443 aile kentten kırsala göç ederek tarımsal üretime başladı

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Siirt'te 443 aile kentten kırsala göç ederek tarımsal üretime başladı Siirt'te 443 aile kentten kırsala göç ederek tarımsal üretime başladı Kentten köye göç edip devlet desteğiyle çiftçilik yapıyorlar Kentten köye göç edip devlet desteğiyle çiftçilik yapıyorlar Şanlıurfa'da besicilere büyükbaş hayvan dağıtıldı Şanlıurfa'da besicilere büyükbaş hayvan dağıtıldı

Mehmet Seven, Tarım, Siirt, GÖÇ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Siirt'te 443 aile kentten kırsala göç ederek tarımsal üretime başladı - Son Dakika


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