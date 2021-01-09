Siirt'te 5 yaşındaki çocuk yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu - Son Dakika

Siirt'te 5 yaşındaki H.K, ilk kez çocuk hastalarda uygulanan laparoskopik nefrektomi ameliyatıyla sağlığına kavuştu.

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Polikliniğinde tedavi edilen ve fonksiyon kaybı olduğu tespit edilen H.K, ameliyatına alındı.

Üroloji Uzmanı Dr. Fesih Ok, yapılan tetkiklerde böbreğinin birinin çalışmadığı tespit edilen 5 yaşındaki hastaya başarılı bir operasyon yapıldığını belirterek, şöyle konuştu:

"Hastamız ameliyat sonrası ikinci günde problemsiz bir şekilde taburcu edildi. Siirt'te daha önce erişkin hastalarda yapmış olduğumuz operasyonunu çocuk bir hastada ilk kez uyguladık. Kapalı olarak yapılan bu operasyonda karın bölgesine üç ayrı noktadan giriş yapılıp bu sisteme özel uyarlanmış ince aletlerle operasyon gerçekleştirilmektedir. Bu şekilde yapılan kapalı ameliyatlar hastanede yatış süresi ve kanama miktarını önemli ölçüde azaltmaktadır. Açık operasyonlardaki gibi büyük bir kesi yapılmadığı için fıtık riskini de azaltıp kozmetik olarak da hastalara ciddi bir konfor sağlamaktadır."

Başhekim Prof. Dr. Selahattin Vural da ilk kez çocuk hastalarda uygulanan bu operasyonda emeği geçen doktora teşekkür ederek, Siirt'i sağlık alanında en üst seviyelere çıkarmak için çaba göstereceklerini söyledi.