Son Dakika Haberleri: Siirt'te 8 Ayrı Suçtan Aranan Şahıs Yakalandı

Siirt'te 8 Ayrı Suçtan Aranan Şahıs Yakalandı

1 saat önce

Siirt'te cezaevinden firar eden ve 8 ayrı suçtan aranan şahıs yakalandı.

Siirt'te 8 Ayrı Suçtan Aranan Şahıs Yakalandı, System.String[]
Siirt'te cezaevinden firar eden ve 8 ayrı suçtan aranan şahıs yakalandı.

Alınan bilgiye göre, 6 ilde 8 ayrı suçtan aranan cezaevi firarisi S.D. İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan müşterek çalışma sonucunda saklandığı evde yakalandı. S.D, sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. - SİİRT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 10:46 Kaynak: İHA

Siirt, 3. Sayfa
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