Siirt'te 8 Ayrı Suçtan Aranan Şahıs Yakalandı
1 saat önce
Siirt'te cezaevinden firar eden ve 8 ayrı suçtan aranan şahıs yakalandı.
Siirt
'te cezaevinden firar eden ve 8 ayrı suçtan aranan şahıs yakalandı.
Alınan bilgiye göre, 6 ilde 8 ayrı suçtan aranan cezaevi firarisi S.D. İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü
ekiplerince yapılan müşterek çalışma sonucunda saklandığı evde yakalandı. S.D, sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. - SİİRT
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Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 10:46 Kaynak: İHA
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