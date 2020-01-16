Siirt'te bağımlılıkla mücadele toplantısı yapıldı - Son Dakika
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Siirt'te bağımlılıkla mücadele toplantısı yapıldı

6 saat önce

Siirt'te bağımlılık ile mücadele il koordinasyon kurulu toplantısı Vali Vekili Zihni Yıldızhan başkanlığında yapıldı.

Siirt'te bağımlılıkla mücadele toplantısı yapıldı, System.String[]

Siirt'te bağımlılık ile mücadele il koordinasyon kurulu toplantısı Vali Vekili Zihni Yıldızhan başkanlığında yapıldı.


Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda, ildeki bağımlılıkla mücadelede faaliyet gösteren kurumların son bir yıl içinde başta uyuşturucu olmak üzere diğer bağımlılıklara yönelik aldıkları önlem ve yaptıkları çalışmalar aktarıldı. Ayrıca, 2020 yılında alınacak önlemler, çalışmalar ve bağımlılıkla mücadelenin sürdürülmesi konusunda eylem planı üzerinde duruldu.


Bağımlılıkla mücadele kapsamında ildeki kamu kurum ve kuruluşlarının 2019 yılında yaptıkları çalışmaları içeren bir sunum gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Vali Vekili Zihni Yıldızhan, madde bağımlılığı konusunda, farkındalığın artırılmasının bağımlılıkla mücadelede, büyük önem taşıdığını vurguladı. Yıldızhan, bağımlılıkla mücadelede koordinasyon ve işbirliğinin önemine değinerek, ilgili kurumların birlikte eş güdüm içinde hareket etmeleri gerektiğini söyledi.


Toplantıda, bağımlılıkla mücadele kapsamında kent güvenlik sistemine okul kamera sistemlerinin entegre edilmesi ve kamera sistemi olmayan riskli bölgelerdeki okullarda ivedilikle teminin sağlanması, metruk binaların Siirt Belediyesi tarafından yıkımına devam edilmesi, kurumlar arası koordinasyon ve işbirliğinin artırılması kararlaştırıldı.


Toplantı katılımcıların talepleri ve önerileriyle son buldu. - SİİRT

Zihni Yıldızhan, Siirt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 03:21 Kaynak: İHA
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