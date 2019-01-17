Siirt'te Bir Araçta Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi
1 saat önce
Siirt'in Baykan ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada eroin, toz esrar ve metamfetamin ele geçirildi.
Siirt
'in Baykan
ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada eroin, toz esrar ve metamfetamin ele geçirildi.
Siirt Emniyet Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, Siirt'in Baykan ilçesinde durdurulan bir araçta arama yapıldı. Aramada, 72,5 gram eroin, 360,46 gram toz esrar, 74,46 gram metamfetamin uyuşturucu madde ele geçirildi. Yakalanan 5 şahıs gözaltına alındı. - SİİRT
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 03:43 Kaynak: İHA
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