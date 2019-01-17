Son Dakika Haberleri: Siirt'te Bir Araçta Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

Siirt'te Bir Araçta Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

1 saat önce

Siirt'in Baykan ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada eroin, toz esrar ve metamfetamin ele geçirildi.

Siirt'te Bir Araçta Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi, System.String[]
Siirt'in Baykan ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada eroin, toz esrar ve metamfetamin ele geçirildi.

Siirt Emniyet Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, Siirt'in Baykan ilçesinde durdurulan bir araçta arama yapıldı. Aramada, 72,5 gram eroin, 360,46 gram toz esrar, 74,46 gram metamfetamin uyuşturucu madde ele geçirildi. Yakalanan 5 şahıs gözaltına alındı. - SİİRT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 03:43 Kaynak: İHA

Baykan, Siirt, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Bağımlı Anne, Uyuşturucu Alabilmek İçin 16 Yaşındaki Kızını 13 Yıl Boyunca Cinsel İlişkiye Zorladı Uyuşturucu Kullandığı İddia Edilen Eser Yenerler, Suç Duyurusunda Bulundu

Kanyonda Cesedi Bulunan Gencin, Son Görüntüsü Ortaya Çıktı Buzlanan Yoldaki Trafik Kazası Faciayla Sonuçlandı! Uzman Çavuş ve Ailesi Hayatını Kaybetti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.1.2019 16:50:33. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Siirt'te Bir Araçta Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]