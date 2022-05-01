Siirt'te bir iş yerini soyan 3 hırsızdan 1'i tutuklandı - Son Dakika
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Siirt'te bir iş yerini soyan 3 hırsızdan 1'i tutuklandı

01.05.2022 13:18
Siirt'te bir iş yerini soyan 3 hırsızdan 1'i tutuklandı

Siirt kent merkezinde bir iş yerinde 35 bin TL değerinde eşya çalan 3 hırsız yakalandı.

Siirt kent merkezinde bir iş yerinde 35 bin TL değerinde eşya çalan 3 hırsız yakalandı. Adli mercilere çıkarılan 3 şahıstan 1'i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi 1416. Sokak üzerinde faaliyet gösteren bir iş yerinden 15 bin TL değerinde bakır kablo, 1 adet 10 bin TL değerinde bilgisayar, 10 bin TL değerinde 1 adet bisikletin çalınması konusu ile ilgili olarak Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerince yapılan kamera destekli çalışmalarda konuyu gerçekleştiren şahısların A.E., A.K. ve M.S. isimli şahıslar olduğu tespit edildi. Aynı gün yakalamaları yapılan şüpheli şahıslardan çıkarıldıkları adli mercilerce A.K. ve M.S. mahkemeden serbest bırakılırken, A.E. ise tutuklandı. - SİİRT

Siirt'te bir iş yerini soyan 3 hırsızdan 1'i tutuklandı
Siirt'te bir iş yerini soyan 3 hırsızdan 1'i tutuklandı

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Bahçelievler Mahallesi, Asayiş Şube Müdürlüğü, Türk Lirası, Siirt, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Siirt'te bir iş yerini soyan 3 hırsızdan 1'i tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Siirt'te bir iş yerini soyan 3 hırsızdan 1'i tutuklandı - Son Dakika
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