Siirt'te bir Kur'an kursu karantinaya alındı - Son Dakika

Siirt'in Baykan ilçesinde bir Kur'an kursu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

Valilikten yapılan açıklamada, İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca, Baykan'ın Karakaya köyü Eğridere mezrasında yatılı erkek Kur'an kursunda kalan bir öğrencide Kovid-19 tespit edildiği bildirildi.

Kursta 14 gün süreyle karantina tedbirlerinin uygulanmasına karar verildiği ifade edilen açıklamada, "Kur'an kursunda 16 Kasım'a kadar karantina uygulanmasına, insan sirkülasyonunun salgın riskine bağlı olarak durdurulmasına, kursta izolasyon kurallarına uyulmasına karar verildi." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, karantinaya alınan kursta sağlık başta olmak üzere her türlü ihtiyaç için gerekli tedbirlerin alındığı aktarıldı.