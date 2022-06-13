Çayda akıntıya kapılan sağlıkçıyı arama çalışmaları üçüncü gününde - Son Dakika
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Çayda akıntıya kapılan sağlıkçıyı arama çalışmaları üçüncü gününde

13.06.2022 10:33

Çayda akıntıya kapılan sağlıkçıyı arama çalışmaları üçüncü günündeSİİRT Siirt'in Pervari ilçesinde çayda akıntıya kapılan sağlık çalışanını arama çalışmaları üç gündür 132 personelle devam ediyor.

Çayda akıntıya kapılan sağlıkçıyı arama çalışmaları üçüncü gününde

SİİRT Siirt'in Pervari ilçesinde çayda akıntıya kapılan sağlık çalışanını arama çalışmaları üç gündür 132 personelle devam ediyor.

İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli hemşire Halime Timurtaş, ilçeye bağlı Beğendik beldesi yakınlarında arkadaşlarıyla piknik yaptığı sırada ayağının kayması sonucu Müküs Çayı'na düşerek boğuldu. Arkadaşını kurtarmak için suya giren hemşire Eyüp Güneş de akıntıya kapılarak kayboldu. Siirt AFAD su üstü aramada 10 personel, 3 araç, 1 zodyak, 1 rafting bot, UMKE, 4 personel, 1 araç, 112 ambulans ekibi, 8 personel, 2 ambulans, ilçe Jandarmadan 26 personel, Beğendik Beldesi jandarma 12 personel, 60 güvenlik korucusu, Van Jandarma su altı 7 dalgıç personel ve 1 araç, Bitlis su altı dalgıç ekibi 5 dalgıç personel ile toplam da 132 personel, Güneş'i bulmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Çayda akıntıya kapılan sağlıkçıyı arama çalışmaları üçüncü gününde
Çayda akıntıya kapılan sağlıkçıyı arama çalışmaları üçüncü gününde
Çayda akıntıya kapılan sağlıkçıyı arama çalışmaları üçüncü gününde
Çayda akıntıya kapılan sağlıkçıyı arama çalışmaları üçüncü gününde
Çayda akıntıya kapılan sağlıkçıyı arama çalışmaları üçüncü gününde
Çayda akıntıya kapılan sağlıkçıyı arama çalışmaları üçüncü gününde
Çayda akıntıya kapılan sağlıkçıyı arama çalışmaları üçüncü gününde

YORUMLAR
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Çayda akıntıya kapılan sağlık çalışanını arama çalışmaları devam ediyor Çayda akıntıya kapılan sağlık çalışanını arama çalışmaları devam ediyor Müküs Çayı'nda akıntıya kapılan hemşireyi arama çalışmalarına ara verildi Müküs Çayı'nda akıntıya kapılan hemşireyi arama çalışmalarına ara verildi
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çayda akıntıya kapılan sağlıkçıyı arama çalışmaları üçüncü gününde - Son Dakika

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