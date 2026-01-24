Siirt\'te Çoban ve Keçileri Mahsur Kaldı

Siirt Baykan ilçesinde 9 keçisiyle 3 gündür mahsur kalan çoban kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin Çaykaya köyü kırsalında 9 keçi otlandıkları alanda mahsur kaldı. Keçilerini kurtarmak isteyen çoban, aynı bölgede 3 gündür mahsur kaldı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye AFAD, kurtarma aracı ve drone yönlendirildi. Ekipler, 7 saatlik çalışmayla keçileri ve çobanı kurtardı. Çoban ve keçilerin sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi. - SİİRT