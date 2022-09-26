Siirt'te dilencilere yönelik denetim yapıldı - Son Dakika
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Siirt'te dilencilere yönelik denetim yapıldı

26.09.2022 16:52
Siirt'te dilencilere yönelik denetim yapıldı

Siirt'te dilencilere yönelik denetim yapıldı.

Siirt'te dilencilere yönelik denetim yapıldı.

Siirt Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların şikayeti üzerine cami ve hastane önü ile trafik ışıkları ve caddelerde dilencilik yapanlara yönelik denetim gerçekleştirdi.

Ekiplerce vatandaşların manevi duygularını istismar ettiği belirlenen bazı kişiler Zabıta Müdürlüğüne götürülürken, yapılan üst aramasında bulunan 134 liraya el konuldu, 2 kişiye Kabahatler Kanunu uyarınca para cezası uygulandı.

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Kaynak: AA

Zabıta Müdürlüğü, Siirt Belediyesi, Zabıta, Siirt, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Siirt'te dilencilere yönelik denetim yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Siirt'te dilencilere yönelik denetim yapıldı - Son Dakika
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