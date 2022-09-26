Ekiplerce vatandaşların manevi duygularını istismar ettiği belirlenen bazı kişiler Zabıta Müdürlüğüne götürülürken, yapılan üst aramasında bulunan 134 liraya el konuldu, 2 kişiye Kabahatler Kanunu uyarınca para cezası uygulandı.

Siirt Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların şikayeti üzerine cami ve hastane önü ile trafik ışıkları ve caddelerde dilencilik yapanlara yönelik denetim gerçekleştirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Siirt'te dilencilere yönelik denetim yapıldı - Son Dakika

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