Siirt'te faciadan dönüldü - Son Dakika

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Siirt'in Şirvan ilçesine bağlı Yamaçlı köyünde yol yapım çalışmaları esnasında meydana geldi. Yol yapım çalışması esnasında yol açan iş makinelerinin üzerine yamaçtan kopan kaya parçaları düştü. Olayda 1 kişi hafif yaralanırken, iş makineleri kullanılamaz hale geldi.

Haber Yayın Tarihi: 04.08.2020 10:52

Kaynak: İHA

Son Dakika: Fenerbahçe'den harcama limiti açıklaması: Her türlü hak arayış mücadelesini sonuna kadar vereceğiz

HDP'li Işık hakkında fezleke hazırlandı, 8 yıla kadar hapsi isteniyor

Menderes'teki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

Ankara'da zorunlu olmayan hasta yatışları ertelendi

Bahçeli'nin Akşener'e yaptığı "Evine dön" çağrısına İYİ Parti'den yanıt: Biz zaten evimizdeyiz