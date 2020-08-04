Siirt'te faciadan dönüldü - Son Dakika

Siirt'te faciadan dönüldü
Yamaçtan kopan kaya parçaları iş makinelerinin üzerine düştü: 1 yaralı
SİİRT - Siirt'te yol yapım çalışmaları esnasında yamaçtan kopan kaya parçaları iş makinelerinin üzerine düştü. Olayda 1 kişi yaralanırken araçlar kullanılamaz hale geldi.
Edinilen bilgiye göre olay, Siirt'in Şirvan ilçesine bağlı Yamaçlı köyünde yol yapım çalışmaları esnasında meydana geldi. Yol yapım çalışması esnasında yol açan iş makinelerinin üzerine yamaçtan kopan kaya parçaları düştü. Olayda 1 kişi hafif yaralanırken, iş makineleri kullanılamaz hale geldi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.