"Son başvuru tarihi 10 Ağustos. Güvenlik korucuları yönetmeliğinin genel hükümleri kapsamında alımı yapılacak adayların fiziki yeterlilik değerlendirme testi (spor testi) 1 Eylül 'de yapılacak. Adaylar fiziki değerlendirme testine eşofmanlı olarak saat 09.00'da Merkez İlçe Jandarma Komutanlığında hazır olacaktır. Mülakat Siirt Valiliği tarafından belirlenen değerlendirme kriterlerine göre 7 Eylül'de saat 14.00'ten itibaren yapılacaktır."

Kaynak: AA

Meydandere, Hisarcık, Eylül, Siirt, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Siirt'te 12 güvenlik korucusu alınacak - Son Dakika

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