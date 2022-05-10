Siirt'te güvenlik korucularına hizmet içi eğitim - Son Dakika
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Siirt'te güvenlik korucularına hizmet içi eğitim

10.05.2022 14:56
Siirt'te güvenlik korucularına hizmet içi eğitim

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünce Siirt'te görev yapan güvenlik korucularına yönelik hizmet içi eğitim semineri düzenlendi.

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünce Siirt'te görev yapan güvenlik korucularına yönelik hizmet içi eğitim semineri düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonunda düzenlenen seminer, güvenlik korucuları tanıtım filminin izlenmesiyle başladı.

Vali Osman Hacıbektaşoğlu, seminerin açılışında, terörle mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini söyledi.

Güvenlik korucularının terörle mücadelede Mehmetçikle omuz omuza mücadele ettiğini dile getiren Hacıbektaşoğlu, şöyle konuştu:

"Güvenlik korucularımız profesyonel eğitimleri ve modern teçhizatları ile güvenlik birimlerimizin asli unsuru olarak vatan savunmasında içeride, gerektiğinde sınır ötesinde görevlerini büyük bir özveriyle yerine getirmektedir. Bu mücadelede bugüne kadar Siirt'te 183 güvenlik korucusu şehit, 176'sı da gazi olmuş. Bu topraklarda başlayan terör yine bu topraklarda bitecek. İçişleri Bakanlığımızca düzenlenen eğitimlerin korucularımıza çok faydalı olacağına inanıyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

İller İdaresi Genel Müdürlüğü Korucular Daire Başkanı Eyüp Özdemir de terörle mücadelede her zaman güvenlik güçlerinin yanında olan güvenlik korucularına her türlü desteği sağlamaya özen gösterdiklerini kaydetti.

Programa, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin, Vali Yardımcısı Fatih Kurt ve güvenlik korucuları katıldı.

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Siirt'te güvenlik korucularına hizmet içi eğitim semineri verildi Siirt'te güvenlik korucularına hizmet içi eğitim semineri verildi

Milli Eğitim Müdürlüğü, Osman Hacıbektaşoğlu, İçişleri Bakanlığı, Siirt, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Siirt'te güvenlik korucularına hizmet içi eğitim - Son Dakika


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