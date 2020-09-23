Siirt'te 'Işık hadisesi'ni izlemek için vatandaşlar bir araya geldiler - Son Dakika

Siirt'te 'Işık hadisesi'ni izlemek için vatandaşlar bir araya geldiler

Siirt'te 'Işık hadisesi'ni izlemek için vatandaşlar bir araya geldiler Siirt Tillo'da 256 yıl önce İbrahim Hakkı Hazretleri'nin hocası İsmail Fakirullah Hazretleri için yaptığı düzenek sayesinde güneşin mezarın başucunu aydınlatması sabah saatlerinde korona virüs (Covid-19) tedbirleri...

Siirt'te 'Işık hadisesi'ni izlemek için vatandaşlar bir araya geldiler

SİİRT - Siirt Tillo'da 256 yıl önce İbrahim Hakkı Hazretleri'nin hocası İsmail Fakirullah Hazretleri için yaptığı düzenek sayesinde güneşin mezarın başucunu aydınlatması sabah saatlerinde korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

Türkiye'nin farklı illerinden gelen vatandaşlar, 256 yıl önce dönemin astronomi dehası İbrahim Hakkı Hazretleri'nin hocası İsmail Fakirullah Hazretleri'nin sandukasının başucunu aydınlatması için yaptırdığı ve birkaç yıl önce UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne eklenen "ışık hadisesi"ni izlemek için Siirt'in Tillo ilçesine geldi. O manevi ışığı görüntüleyebilmek için telefonlara sarılan vatandaşlar duygulandırdı.

Siirt Valiliğinin öncülüğünde Tillo Kaymakamlığı ve Tillo Belediyesince organize edilen "Işık Hadisesi" etkinliği, ilçe meydanında kurulan başladı. Türkiye'nin farklı illerinden gelen vatandaşlar etkinliği izlemeleri için meydana dev ekran kuruldu. Davetliler, saat 06.19'da sabahın ilk ışıklarıyla güneşin aydınlattığı türbeye yansıyan hadiseyi çıplak gözle izledi.

Işık hadisesini izlemek için sabahın erken saatlerinde geldiğini belirten Zeynep Ergün adlı vatandaş, "Eşimin vatani görevi için burada bulunuyoruz İbrahim Hakkı Hazretlerinin Işık Hadi sesini duyduk bizde izlemek istedik dua etmek istedik teşekkür ederim" dedi.

Hatay Antakya'dan geldiğini söyleyen Fırat Samet Soydemir adlı vatandaş ise, "Aslen Erzurum'luyum. Erzurum tarafından dedem olan İbrahim Hakkı Hazretlerinin bu eserini ziyaret etmek için Siirt'e kadar geldim. Çok heyecanlıyım 34 yaşındayım. 34 yıllık ömrümde ilk defa gelmek nasip oldu. Aslında benim için bir utanç ancak demek ki bugüne kısmetmiş. Dedem bugün burada olmak için çağırmış her şeyin bir zamanı var. Ama bakıyoruz pandemi tüm dünyayı etkilediği gibi Siirt Tillo Güneş hadisesi de etkiledi halkımız tabii ki teveccüh gösterip yine katılmışlar ama burada binlerce insanı görmenin gelecekteki umudu içerisindeyim diyeyim buranın kıymeti bilinmeli Tüm Türkiye'de dünyada tanıtılmasına yönelik çalışmalar yapılmalı" diye konuştu.

IŞIK HADİSESİ

18. yüzyılda yaşamış önemli bir bilim adamı olan İbrahim Hakkı Hazretleri'nin 18. yüzyılın ortalarında zirvesinde olduğu astronomi bilgisini kullanarak kurduğu sistemle Güneş'in ekvatora dik düştüğü ve böylece gün ve gecenin eşitlendiği ekinoks günleri 21 Mart ve 23 Eylül'de güneş ışınları, türbe içindeki hocası İsmail Fakirullah Hazretleri'nin kabri başına düşüyor. "Işık hadisesi" veya "Güneş hadisesi" olarak bilinen bu sistem, türbenin restore edildiği 1960'lı yılların başına kadar da çalıştı.

Restorasyon sırasında türbenin orijinal yapısında değişiklikler olunca sistem çalışmadı. Daha sonra yapılan çalışmalarla sistem yeniden çalıştırılmaya başlandı. Işık hadisesinin gerçekleştiği türbe, bir büyük ve iki küçük kubbenin örttüğü iki oda, bir hol ile 8 köşeli ve 10 metre yüksekliğinde bir kuleden ibarettir. Her yıl gece ve gündüzün eşit olduğu 21 Mart ve 23 Eylül'de "ışık hadisesi" türbede gerçekleşmektedir. İbrahim Hakkı Hazretleri, Tillo'nun 3-4 kilometre doğusunda bir tepe üzerinde harçsız taşlarla bir duvar yaptırır.

Halk arasında Kal'at-ül Üstad diye bilinen bu duvarın etkisiyle yeni doğan güneşin ilk ışınları türbenin tümünü gölgede bırakırken, duvarda bulunan 40 ile 50 santimetre ebadındaki pencereden geçen güneş ışınları türbe kulesinin penceresine ve oradan da kırılmak suretiyle türbe penceresinden İsmail Fakirullah Hazretleri'nin sandukasının başucunu aydınlatmaktadır. İbrahim Hakkı Hazretleri, bu sistemle ilgili olarak, "Yeni yılın ilk güneşi eğer hocamın başucuna düşmezse ben o güneşi neyleyim" diyerek hocası İsmail Fakirullah Hazretleri'ne karşı olan saygısını göstermektedir.

Siirt'te 'Işık hadisesi'ni izlemek için vatandaşlar bir araya geldiler

İsmail Fakirullah, İbrahim Hakkı, Tillo, Siirt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 08:00 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Siirt'te 'Işık hadisesi'ni izlemek için vatandaşlar bir araya geldiler - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Moskovalı kadınların en çok evlendiği erkekler listesinde zirvede Türkler var Konya'da yaşayan kadına hiç gitmediği İstanbul'dan hatalı park cezası geldi Juventus, Alvaro Morata'yı 1 yıllığına kiraladı Akli dengesi yerinde olmayan saldırgan çay içen şahsı defalarca böyle bıçakladı Cem Yılmaz'dan esprili koronavirüs aşısı açıklaması: Aşıyı ya Acun bulacak ya da Nusret Türkiye'ye rakip olan 6 ülke, Doğu Akdeniz Gaz Forumu'nun kuruluşu için imzaları attı Babaanne dizi izlemeye daldı, küvette unuttuğu torunu boğularak hayatını kaybetti Ölen penguenin midesinden N95 maske çıktı
Öğretmen, öğrencilerle bir oldu husumetli olduğu meslektaşına kaşar ve salatalık yolladı Öğretmen, öğrencilerle bir oldu husumetli olduğu meslektaşına kaşar ve salatalık yolladı         
08:20
AK Parti'de büyük değişim! İl ve ilçe başkanlarının yüzde 65'i yeni isimler olacak AK Parti'de büyük değişim! İl ve ilçe başkanlarının yüzde 65'i yeni isimler olacak         
07:41
Köpek seslerine uyanan vatandaşlar hırsız yakaladı Köpek seslerine uyanan vatandaşlar hırsız yakaladı         
06:28
En acı manzara! İşten dönen abla, kardeşinin kanlar içerisindeki cansız bedenini buldu En acı manzara! İşten dönen abla, kardeşinin kanlar içerisindeki cansız bedenini buldu         
01:22
Yavuz Bingöl, yandaş eleştirilerine yanıt verdi: Yandaşlık kötü bir şey değil Yavuz Bingöl, yandaş eleştirilerine yanıt verdi: Yandaşlık kötü bir şey değil         
23:26
Son Dakika: Erdoğan'dan Macron'un yüzüne karşı net Doğu Akdeniz mesajı: Türkiye haklarını kimseye yedirmeyecek Son Dakika: Erdoğan'dan Macron'un yüzüne karşı net Doğu Akdeniz mesajı: Türkiye haklarını kimseye yedirmeyecek         
21:44
Çukur'da büyük sürpriz! 1. bölümde ölen Kahraman Koçovalı diziye geri döndü Çukur'da büyük sürpriz! 1. bölümde ölen Kahraman Koçovalı diziye geri döndü         
20:35
Babaanne dizi izlemeye daldı, küvette unuttuğu torunu boğularak hayatını kaybetti Babaanne dizi izlemeye daldı, küvette unuttuğu torunu boğularak hayatını kaybetti         
20:00
Spor yorumcusu Evren Turhan, Spor yorumcusu Evren Turhan, "Seninle aynı programa çıkmam" dediği Emre Bol'la aynı yayında yer aldı         
19:55
Ölen penguenin midesinden N95 maske çıktı Ölen penguenin midesinden N95 maske çıktı         
18:30
2 kadın terörist sağ olarak ele geçirildi! Güvenlik güçleri böyle ikna etti 2 kadın terörist sağ olarak ele geçirildi! Güvenlik güçleri böyle ikna etti         
18:16
Aleyna Çakır ve Gülay Uygun'un dosyalarını kapatan Müge Anlı'ya tepki yağıyor Aleyna Çakır ve Gülay Uygun'un dosyalarını kapatan Müge Anlı'ya tepki yağıyor         
18:11
Duvara asılı olarak bulunan şahsın son paylaşımındaki not dikkat çekti Duvara asılı olarak bulunan şahsın son paylaşımındaki not dikkat çekti         
16:36
Tebdili kıyafetle denetime çıkan Kaymakam'ın yazıhane görevlisiyle yaşadığı Tebdili kıyafetle denetime çıkan Kaymakam'ın yazıhane görevlisiyle yaşadığı "bilet" diyaloğu dikkat çekti         
15:08
Serenay Sarıkaya'nın Instagram'dan paylaştığı deniz pozlarına beğeni yağdı Serenay Sarıkaya'nın Instagram'dan paylaştığı deniz pozlarına beğeni yağdı         
14:58
Kendisine şiddet uygulayan eşinin tahliyesini isteyen kadının talebi kabul edildi Kendisine şiddet uygulayan eşinin tahliyesini isteyen kadının talebi kabul edildi         
14:12
Türkiye'nin ilk korona hastasına tedavi gördüğü hastaneden dudak uçuklatan fatura Türkiye'nin ilk korona hastasına tedavi gördüğü hastaneden dudak uçuklatan fatura         
12:37
4 çocuk annesini evinde öldürdüler, olay yerine gelen kocası sinir krizi geçirdi 4 çocuk annesini evinde öldürdüler, olay yerine gelen kocası sinir krizi geçirdi         
11:44
Alanya'da passiflora bahçesi kuran gurbetçi, 15 dekardan yılda 1,5 milyon lira kazanacak Alanya'da passiflora bahçesi kuran gurbetçi, 15 dekardan yılda 1,5 milyon lira kazanacak         
08:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2020 08:42:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Siirt'te 'Işık hadisesi'ni izlemek için vatandaşlar bir araya geldiler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei