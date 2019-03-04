Siirt'te İzne Çıkan Asker, Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti
43 dakika önce
Siirt'te meydana gelen trafik kazasında, bir askeri personel hayatını kaybetti.
Siirt
'te meydana gelen trafik kazasında, bir askeri personel hayatını kaybetti.
Kaza, Siirt- Kurtalan
karayolunda yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Siirt istikametinden Kurtalan istikametine doğru seyir halinde olan Siirt İl Jandarma
Komutanlığında askeri personel olan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Darıcı (25) yönetimindeki 27 HZ 522 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sulama kanalına uçtu. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptıkları ilk müdahalede, sürücü Darıcı'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
İzne ayrıldığı öğrenilen Darıcı'nın cenazesi, Kurtalan Devlet Hastanesi
morguna kaldırıldı. - SİİRT
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Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 02:12 Kaynak: İHA
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