Siirt\'te Kaçak Avcılığa Ceza

Siirt'te ava kapalı alanda takozsuz av tüfeği ile avlanan şahsa 15 bin 383 lira para cezası uygulandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 14. Bölge Müdürlüğüne (DKMP) bağlı Muş DKMP, Siirt DKMP, Bitlis DKMP, Hakkari DKMP ve Van DKPM ekipleri, koruma-kontrol çalışmalarına devam ediyor. Siirt DKMP ekipleri, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefet kapsamında 1 kişiye avcılık belgesi olmadan ava kapalı alanda takozsuz av tüfeği ile avlanmaktan dolayı 15 bin 383 lira para cezası uyguladı. - SİİRT