Siirt'te Kadın Yaşam Merkezi Bitme Aşamasına Geldi
1 saat önce
Siirt Belediyesi tarafından yapımına başlanılan Kadın Sosyal Yaşam ve İş Geliştirme Merkezi'nin inşaatı bitme aşamasına geldi.
Siirt Belediyesi
tarafından yapımına başlanılan Kadın Sosyal Yaşam ve İş Geliştirme Merkezi'nin inşaatı bitme aşamasına geldi.
Afetevler Mahallesi Kurtalan
Caddesi üzerinde bulunan eski otogar arazisinde inşaatı devam eden Kadın Yaşam Merkezi'nde kadınların sosyo-ekonomik gelişimlerini sağlayarak, toplumsal yaşama katılımlarının arttırılması amaçlandığı belirtildi. Kadın Yaşam Merkezinde düzenlenecek takı tasarım, hediyelik eşya magnet gibi eğitim kurslarıyla boş zamanlarını değerlendirip yeni hobiler edinecek kadınlara, okuma yazma, beden dili, diksiyon, motivasyon, Kur'an-ı Kerim, aile içi iletişim gibi kurslar ve çeşitli seminerler ile kendilerini geliştirebilmeleri için yeni fırsatların sağlanacağı belirtildi. - SİİRT
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 12:20 Kaynak: İHA
Çarpışan Araçların, Park Halindeki Otomobillerin Üzerine Savrulduğu Kazada Faciadan Dönüldü
Mersin Kadın Müdür Yardımcısı, Yolunu Kesen Eski Eşi Tarafından Öldürüldü
İş Adamına Şantaj Yapan 4 Kişi, Operasyonla Yakalandı
24 Haziran'da Abdüllatif Şener'i Yuhalayan Vatandaşlar, Bu Kez AK Parti Heyetine Tepki Gösterdi