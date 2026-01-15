Siirt'te Kar Mahsur Kaldırdı - Son Dakika
Siirt'te Kar Mahsur Kaldırdı

Siirt'te Kar Mahsur Kaldırdı
15.01.2026 14:37
Siirt'te kar nedeniyle yolda kalan araçlar, Dicle Elektrik ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı.

Siirt'te kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan araçlar, ağır vasıta ile arıza gidermeye çıkan ekiplerin izini takip ederek kurtuldu.

Siirt'in Pervari ilçesi Düğüncüler köyü yolunda kar ve tipiden dolayı bazı araçlar yolda kaldı. Bölgeden Belenoluk köyüne elektrik arızası gidermeye giden Dicle Elektrik ekipleri, mahsur kalan araçlara öncülük ederek lastik izi açıp vatandaşlara destek oldu. Vatandaşlar, ekiplere yardımlarından dolayı teşekkür etti. - SİİRT

Kaynak: İHA

