Siirt'te karla kaplı yollarda ekipler, 8 aylık bebek için seferber oldu - Son Dakika

Siirt'te karla mücadele ekipleri, kar nedeni ile yolu kapanan köyde hastalanan 8 aylık bebek için seferber oldu.

Pervari Gümüşören köyüne bağlı Sarıçiçek mezrasında etkili olan kar yağışı nedeniyle yol ulaşıma kapandı. Mezrada yüksek ateşten ötürü hastalanan 8 aylık Beşir D.'nin yakınları 112 Acil Sağlık ve İl Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine Sarıçiçek mezrasına giden karla mücadele ekipleri, yolun ulaşıma açılması için çalışma başlattı. Yolun ulaşıma açılmasıyla ekipler, 8 aylık bebek Beşir D. ve ailesine ulaştı. Acil Sağlık ekiplerince 8 aylık bebeğe yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - SİİRT