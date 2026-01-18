Siirt'te Karla Mücadele Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Siirt'te Karla Mücadele Devam Ediyor

Siirt\'te Karla Mücadele Devam Ediyor
18.01.2026 11:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pervari'de 2 metreyi bulan kar nedeniyle ekipler, yolları açmak için yoğun mücadele veriyor.

Siirt'in Pervari ilçesinde kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu Geçittepe mevkiinde ekipler yol açma çalışmasına devam ediyor.

Siirt'te etkili olan yoğun kar yağışı, kırsal bölgelerde hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Bu kapsamda, Pervari ilçesine bağlı grup köy yolu ile yaklaşık 8 köy ve 4 mezrayı, Van'ın Çatak ilçesine bağlayan güzergahta karla mücadele çalışmaları aralıksız sürdürülüyor. Rakımı yaklaşık 2 bin 100 metre olan grup köy yolunda görev yapan Siirt İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, zorlu kış şartlarına rağmen çalışmalarına devam ediyor. Ekipler, sadece kar temizleme faaliyeti yürütmekle kalmayarak, bölgede bulunan baz istasyonlarında kar nedeniyle meydana gelen arızaların giderilmesi için teknik ekiplere de yol açılmasını sağladı. Pervari Geçittepe mevkiinde yaklaşık 8 saat süren yoğun çalışmaların ardından, hem vatandaşların ulaşımı sağlandı hem de iletişimde yaşanan aksaklıklar giderildi.

Gece geç saatlere kadar devam eden çalışmalar sonucunda, yer yer 2 metreyi bulan kar temizlenerek yol güvenli bir şekilde ulaşıma açıldı. - SİİRT

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, 3-sayfa, Pervari, Siirt, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Siirt'te Karla Mücadele Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tan Sağtürk görevden alındı Tan Sağtürk görevden alındı
Karnesinde 3 zayıfı olan lise 1 öğrencisi, yaşamına son verdi Karnesinde 3 zayıfı olan lise 1 öğrencisi, yaşamına son verdi
YPG’nin çekilme açıklaması Suriye’de sevinçle karşılandı YPG'nin çekilme açıklaması Suriye'de sevinçle karşılandı
Kaskını kız arkadaşına veren fenomen feci şekilde can verdi Kaskını kız arkadaşına veren fenomen feci şekilde can verdi
İran’daki protestolarda ölü sayısı 3 bin 90’a yükseldi İran'daki protestolarda ölü sayısı 3 bin 90'a yükseldi
Gazze Barış Kurulu üyeleri belli oldu Türkiye’yi Hakan Fidan temsil edecek Gazze Barış Kurulu üyeleri belli oldu! Türkiye'yi Hakan Fidan temsil edecek

11:02
“Dolandırıldım“ diyen Musk’tan OpenAI ve Microsoft’a 134 milyar dolarlık dava
"Dolandırıldım" diyen Musk'tan OpenAI ve Microsoft'a 134 milyar dolarlık dava
10:38
Öcalan’dan Suriye açıklaması: Bunlar süreci baltalama girişimi
Öcalan'dan Suriye açıklaması: Bunlar süreci baltalama girişimi
10:38
Hazal Kaya, Meryem Uzerli’yi görünce kendini tutamadı: Yaşlan artık be kadın
Hazal Kaya, Meryem Uzerli'yi görünce kendini tutamadı: Yaşlan artık be kadın!
10:14
https:www.haberler.comhaberlermenzil-lideri-izmir-e-geldi-olusan-kalabalik-19475229-haberi
https://www.haberler.com/haberler/menzil-lideri-izmir-e-geldi-olusan-kalabalik-19475229-haberi/
09:51
Binlerce kişinin öldüğü protestolarda çekilen fotoğraf ortalığı karıştırdı
Binlerce kişinin öldüğü protestolarda çekilen fotoğraf ortalığı karıştırdı
09:43
Tuba Büyüküstün’ün ödül töreninde sunucuya verdiği yanıt çok konuşulur
Tuba Büyüküstün'ün ödül töreninde sunucuya verdiği yanıt çok konuşulur
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2026 11:53:52. #7.11#
SON DAKİKA: Siirt'te Karla Mücadele Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.