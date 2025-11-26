Siirt'te Kavga: 3 Yaralı - Son Dakika
Siirt'te Kavga: 3 Yaralı

Haberin Videosunu İzleyin
Siirt\'te Kavga: 3 Yaralı
26.11.2025 18:39  Güncelleme: 21:02
Haberin Videosunu İzleyin
Siirt\'te Kavga: 3 Yaralı
Haber Videosu

Siirt'te iki grup arasında tartışma kavgaya dönüştü, 3 kişi yaralandı. Olay anı kaydedildi.

Siirt'te iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan kavgada 3 kişi yaralandı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

Siirt'te iki grup arasında kavga çıktı. Olay, akşam saatlerinde Kooperatif Mahallesi 1750'nci Sokak'ta meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan sözlü tartışma, kısa sürede büyüyerek tekmeli ve yumruklu kavgaya dönüştü.

BİRBİRİLERİNE ACIMADAN VURDULAR

Olayda 3 kişi yaralanırken, çevredekiler araya girerek tarafları ayırmaya çalıştı. Kavga anı ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, yapılan müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Siirt'te Kavga: 3 Yaralı

SON DAKİKA: Siirt'te Kavga: 3 Yaralı - Son Dakika
