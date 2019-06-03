Siirt'te köy yolunda heyelan nedeniyle araçlar mahsur kaldı
3 dakika önce
Siirt'te köy yolunda heyelan nedeniyle araçlar mahsur kaldıSİİRT - Siirt'in Eruh ilçesine bağlı Çetinkol köy yolunda toprak kayması sonucu heyelan meydana geldi.
Siirt
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 07:51 Kaynak: İHA
'te köy yolunda heyelan nedeniyle araçlar mahsur kaldı
SİİRT - Siirt'in Eruh
ilçesine bağlı Çetinkol köy yolunda toprak kayması sonucu heyelan meydana geldi.
Eruh ilçesine bağlı Çetintol köy yolunda toprak kayması nedeniyle heyelan meydana geldi. Heyelanın olduğu bölgede köy yolları ulaşıma kapandı. Çetinkol köy yolunda meydana gelen heyelan nedeniyle sürücüler yolda mahsur kaldı. Yolda mahsur kalan sürücüler yetkililerden yardım istedi. Siirt İl Özel İdaresine ait iş makinaları çalışma başlattı. 2 saat süren çalışma sonucu yol tekrardan ulaşıma açıldı.
Döviz bürosu sahibine kurşun yağmuru: 25 el ateş edildi!
Barışma teklifini reddeden eşini pompalı tüfekle ağır yaraladı
Zonguldak'da vahşet! Sokak ortasında kavga ettiği kişinin boğazını kesti
Lüks yatı çaldılar, Yunanistan'a kaçarken yakalandılar