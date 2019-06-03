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Siirt'te köy yolunda heyelan nedeniyle araçlar mahsur kaldı

3 dakika önce

Siirt'te köy yolunda heyelan nedeniyle araçlar mahsur kaldıSİİRT - Siirt'in Eruh ilçesine bağlı Çetinkol köy yolunda toprak kayması sonucu heyelan meydana geldi.

Siirt'te köy yolunda heyelan nedeniyle araçlar mahsur kaldı
SİİRT - Siirt'in Eruh ilçesine bağlı Çetinkol köy yolunda toprak kayması sonucu heyelan meydana geldi.
Eruh ilçesine bağlı Çetintol köy yolunda toprak kayması nedeniyle heyelan meydana geldi. Heyelanın olduğu bölgede köy yolları ulaşıma kapandı. Çetinkol köy yolunda meydana gelen heyelan nedeniyle sürücüler yolda mahsur kaldı. Yolda mahsur kalan sürücüler yetkililerden yardım istedi. Siirt İl Özel İdaresine ait iş makinaları çalışma başlattı. 2 saat süren çalışma sonucu yol tekrardan ulaşıma açıldı.
Siirt'te köy yolunda heyelan nedeniyle araçlar mahsur kaldı
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 07:51 Kaynak: İHA
Eruh, Siirt, 3. Sayfa
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