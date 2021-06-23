Siirt'te meslek edindirme kurslarına katılan kursiyerlere sertifika verildi - Son Dakika

Siirt'te meslek edindirme kurslarına katılan kursiyerler törenle sertifikalarını aldı.
Siirt Belediyesi ve Siirt Halk Eğitim Merkezi iş birliğinde açılan kursları başarıyla tamamlayan 106 kursiyer için Kadın Yaşam Merkezinde sertifika töreni düzenlendi.
Törene katılan Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu'nun eşi Güney Hacıbektaşoğlu, emeği geçenleri kutladı.
Törende el sanatları, okuma yazma, işaret dili, Kur'an-ı Kerim, resim, akıl zeka oyunları kurslarını başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifikaları verildi.
Kaynak: AA
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