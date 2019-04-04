Son Dakika Haberleri: Siirt'te Metruk Binanın Duvarı Yıkıldı

Siirt'te Metruk Binanın Duvarı Yıkıldı

42 dakika önce

Siirt'te tek katlı metruk binanın duvarı yıkıldı.

Siirt'te Metruk Binanın Duvarı Yıkıldı, System.String[]
Siirt'te tek katlı metruk binanın duvarı yıkıldı.

Alınan bilgiye göre, Dumlupınar Mahallesi'nde tek katlı metruk binanın bir duvarı, henüz belirlenemeyen nedenle yıkıldı.

Polis ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı olay yerine UMKE, AFAD, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Yapılan çalışmada, enkaz altında herhangi bir kişinin bulunmadığı tespit edildi.

Dumlupınar Mahallesi Muhtarı Hüseyin Ayhan, yaptığı açıklamada, metruk binanın duvarının, yağış nedeniyle temelinin kayması sonucu yıkılmış olabileceği ihtimali üzerinde durulduğunu söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 09:55 Kaynak: AA

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