Can pazarı! Madenci servisi uçuruma yuvarlandı
29.11.2025 05:19
Siirt'in Şirvan ilçesinde maden işçilerini taşıyan midibüs uçuruma yuvarlandı. Kazada 2'si ağır 15 kişi yaralandı.

Siirt'in Şirvan ilçesinde gece yarısı meydana gelen trafik kazasında 15 kişi yaralandı.

Kaza, Maden Köyü yolunun 35'inci kilometresinde meydana geldi. Maden işletmesinde çalışan işçileri taşıyan midibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle uçuruma yuvarlandı.

15 YARALIDAN 2 KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Olay yerine sağlık, AFAD, UMKE, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan işçiler, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı. Yaralanan 15 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA

Olaylar, Şirvan, Ulaşım, Güncel, Maden, Siirt, Son Dakika

