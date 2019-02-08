Siirt'te "Mobil Gençlik Merkezi-4" Oluşturuldu

Gençlik ve Spor Bakanlığınca "Gençlik Projeleri Destek Programı" kapsamında desteklenen ve Siirt
Gençlik ve Spor Kulübü tarafından yürütülen projeyle köy ve ilçelerde "Mobil Gençlik Merkezi-4" oluşturuluyor.
Proje kapsamında, Şirvan
İlçe Stadyumunda oluşturulan merkezde, boks, okçuluk, dart, voleybol
, sokak tenisi, mini golf, satranç, hat sanatı, basketbol
, halk oyunları, matrak ve çocuk oyunları etkinlikleri düzenlendi.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Barış Kezer, ilçedeki gençlerin proje sayesinde keyifli zaman geçirdiğini belirtti.
Kezer, "İlçemizde gençler ve çocuklar için güzel bir etkinlik oldu. Gençlerimizin mutluluğunu görmek güzel bir şey. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hüssam Olğaç ve ekibine teşekkür ederim." diye konuştu.
Gönüllü gençlerden İdris Mamiş de projenin çok faydalı ve eğlenceli olduğunu söyledi.
Her ilçe ve köylerine gittiklerini ve sıcak karşılandıklarını belirten Mamiş, "Proje dahilinde il, ilçelerde ve farklı yerlerde etkinlikler düzenliyoruz. Çok güzel vakit geçiriyoruz. Devletimize bize bu imkanı verdiği için teşekkür ediyoruz." dedi.