Siirt'te öğretmen ve öğrencilere siber güvenlik semineri - Son Dakika
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Siirt'te öğretmen ve öğrencilere siber güvenlik semineri

25.03.2022 11:23
Siirt'te öğretmen ve öğrencilere siber güvenlik semineri

Siirt'te öğretmen ve öğrencilere yönelik siber güvenlik semineri verildi.

Siirt'te öğretmen ve öğrencilere yönelik siber güvenlik semineri verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi görevlileri, Kurtalan İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen seminerde, siber suçların engellenmesine yönelik bilgiler verdi.

Görevliler, katılımcılara siber güvenlik ve güvenli sosyal medya kullanımı, siber zorbalık ile teknoloji bağımlılığına yönelik bilgiler paylaştı.

Seminere, 7 öğretmen ve 120 öğrenci katıldı.

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Siber Suçlarla Mücadele, Emniyet Müdürlüğü, Kurtalan, Siirt, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Siirt'te öğretmen ve öğrencilere siber güvenlik semineri - Son Dakika


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