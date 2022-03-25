Siirt'te öğretmen ve öğrencilere siber güvenlik semineri - Son Dakika

Siirt'te öğretmen ve öğrencilere yönelik siber güvenlik semineri verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi görevlileri, Kurtalan İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen seminerde, siber suçların engellenmesine yönelik bilgiler verdi.
Görevliler, katılımcılara siber güvenlik ve güvenli sosyal medya kullanımı, siber zorbalık ile teknoloji bağımlılığına yönelik bilgiler paylaştı.
Seminere, 7 öğretmen ve 120 öğrenci katıldı.
Kaynak: AA
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