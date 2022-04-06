Siirt'te otobüsteki yolcunun üstünden uyuşturucu çıktı - Son Dakika
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Siirt'te otobüsteki yolcunun üstünden uyuşturucu çıktı

06.04.2022 13:04
Siirt'te otobüsteki yolcunun üstünden uyuşturucu çıktı

Siirt Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma sonucu, yolcu otobüsünde bulunan yolcunun üst aramasında uyuşturucu madde ele geçirildi.

Siirt Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma sonucu, yolcu otobüsünde bulunan yolcunun üst aramasında uyuşturucu madde ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri, Baykan ilçesi Veysel Karani uygulama noktasında durdurulan yolcu otobüsünde arama yaptı. Aramada yolcu K.Ş.'nin üstünde 25,18 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şahsın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi. - SİİRT

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İstihbarat Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Siirt, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Siirt'te otobüsteki yolcunun üstünden uyuşturucu çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Siirt'te otobüsteki yolcunun üstünden uyuşturucu çıktı - Son Dakika
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