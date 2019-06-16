Siirt'te otomobil ile kamyon çarpıştı: 10 yaralı
2 saat önce
Siirt'te otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 10 kişi yaralandı.
Siirt
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 04:05 Kaynak: İHA
'te otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 10 kişi yaralandı.
Kaza, Siirt- Tillo
çevre yolu kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Eyyüp Sarsıcı (42) yönetimindeki 34 UN 8073 plakalı otomobil, Abdulsamet Çetin'in (24) kullandığı 51 AL 320 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazada, sürücülerin yanı sıra otomobilde bulunan Hatice (37), Muhammed Umeyir (11) ve Sümeyye Sarsıcı (7) ile Sait Hilye (14) ve Seycan Gölotoğlu (27) ile kamyonette bulunan Aysel (6), Gülsüm (37) ve Yusuf Çetin
(22) yaralandı.
Yaralılar, 112 acil servis ekiplerince Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT
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