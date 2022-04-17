Siirt'te şarampole yuvarlanan traktördeki çocuk öldü 2 kişi yaralandı - Son Dakika

SİİRT'in Eruh ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan traktörün şarampole yuvarlanması sonucu 6 yaşındaki Mehmet Sain hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, Eruh ilçe merkezi kırsalında meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen sürücüsünün kontrolünden çıkan traktör, şarampole yuvarlandı. Kazada, traktörde bulunan 6 yaşındaki Mehmet Sain ile sürücü ve yanındaki kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Eruh Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mehmet Sain, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların hastanedeki tedavisi sürüyor. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.