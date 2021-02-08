Siirt'te Türk-Katar ortaklığıyla Sülfürik Asit Üretim Tesisi kurulacak - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Danışmanı, Lineer Metal AŞ Onursal Başkanı Prof. Dr. Yasin Aktay, Siirt'te Türk- Katar ortaklığıyla Sülfürik Asit Üretim Tesisi kurulacağını bildirdi.

Aktay, yaptığı yazılı açıklamada, Siirt'te kurulacak "Sülfürik Asit Üretim Tesisi"ne ilişkin Lineer Metal AŞ ve Katarlı yatırımcılar arasında tören düzenlendiğini, bu yatırımın Siirt Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) inşası süren Metal Çinko Fabrikasının yanında yapılacağını belirtti.

"Yılda 132 bin ton üretim yapılacak, 100'e yakın istihdam sağlayacak tesisin inşaatına mart ayında başlanacak. Çinko İzabe Tesisinin açılış töreninde inşallah başka müjdelerimizi de bekleyin. Memleketimize, ülkemize hayırlı olsun." ifadelerini kullanan Aktay, şunları kaydetti:

"Güneydoğu'da genç işsizlik sorununu aşmak için ciddi, kapsamlı ve sürdürülebilir kalkınma hamleleri gerekir. Özel sektörün hem inanması hem cesaret ederek girişimde bulunması gerekli. Siirtli yatırımcı kardeşim Lineer Metal AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Baydarman salt yatırımcı değil, inanmış bir girişimci olarak öne çıktı. Baydarman ile kentin en önemli varlığı ve fırsatlarından birinin madenleri olduğunu gördük ve bu yolda ilerlemeye devam etmeye karar verdik. Bu kapsamda 11 Ocak 2020'de temeli atılan ve yapımı devam eden Türk-Katar ortaklı 'Çinko Metal Külçe Üretim Tesisi' önemli bir yatırım."

Siirtli iş insanı Ayaz Akkoyun'un da kentte kurduğu çağrı merkeziyle 400 kişiye istihdam sağladığını belirten Aktay, bu yatırımların sürmesi için desteklerin süreceğini aktardı.

Aktay imza törenine Lineer Metal AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Baydarman ve Katarlı yatırımcıların katıldığını bildirdi.