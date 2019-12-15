Siirt'te yerel gazeteler denetlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Siirt'te yerel gazeteler denetlendi - Son Dakika

Siirt'te yerel gazeteler denetlendi

6 saat önce

Siirt'teki yerel gazeteler denetlendi.

Siirt'te yerel gazeteler denetlendi, System.String[]

Siirt'teki yerel gazeteler denetlendi.


Siirt Valiliği Basın ve Halkla ilişkiler Müdürü Şükrü Uras başkanlığındaki defterdarlık personeli ve üye gazeteciden oluşan İl Basın Kontrol Kurulu, Siirt merkezde günlük ilçelerde haftalık yayın yapan gazeteleri inceledi.

Uras, vasıflı ve alt vasıflı gazetelerin denetlendiğini belirterek, gazetelerin içerik, haber, ilan, kategori, dizgi-baskı, personel, gazete arşivi, zorunlu defterler, fikir işçilerinin sigorta primleri ve özlük hakları gibi konuların ele aldıklarını söyledi.

Siirt Valiliği, Siirt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 04:54 Kaynak: AA
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