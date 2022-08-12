Siirt'te 'yeşil altın'a termal dronla koruma - Son Dakika
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Siirt'te 'yeşil altın'a termal dronla koruma

12.08.2022 11:30

SİİRT'te, 'yeşil altın' olarak adlandırılan fıstığın hasadının yaklaşmasıyla bahçeler, İl Jandarma Komutanlığı'nca termal dronlu denetimlerle korunuyor.

SİİRT'te, 'yeşil altın' olarak adlandırılan fıstığın hasadının yaklaşmasıyla bahçeler, İl Jandarma Komutanlığı'nca termal dronlu denetimlerle korunuyor.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından Siirt'te kırsal alanda hasadın yaklaşmasıyla 'yeşil altın' olarak adlandırılan fıstık için devriyeler sıklaştırıldı. İlerleyen günlerde hasadı yapılacak fıstıkların çalınmaması için jandarma ekipleri, bahçelerde önlem aldı. Ekili arazilerde devriye görevinin yanı sıra gece görüş sistemli termal dronla havadan takip gerçekleştirilerek, fıstıklar korunuyor.


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Kaynak: DHA

Jandarma, Siirt, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Siirt'te 'yeşil altın'a termal dronla koruma - Son Dakika

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