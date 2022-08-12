Siirt'te 'yeşil altın'a termal dronla koruma

İndirim sevinci kısa sürdü! Akaryakıta bu gece yarısı okkalı bir zam daha geliyor

İl Jandarma Komutanlığı tarafından Siirt 'te kırsal alanda hasadın yaklaşmasıyla 'yeşil altın' olarak adlandırılan fıstık için devriyeler sıklaştırıldı. İlerleyen günlerde hasadı yapılacak fıstıkların çalınmaması için jandarma ekipleri, bahçelerde önlem aldı. Ekili arazilerde devriye görevinin yanı sıra gece görüş sistemli termal dronla havadan takip gerçekleştirilerek, fıstıklar korunuyor.

Kaynak: DHA

Jandarma, Siirt, Güncel, Son Dakika

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