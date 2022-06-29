Siirt'te Yeşilselvi Camisi ve Kur'an kursunun temeli atıldı

Siirt 'te Molla Yusuf Cami ve Kuran Kursu Yaptırma ve Yaşatma Derneği ile hayırseverlerin desteğiyle yaptırılacak Yeşilselvi Camisi ve Kur'an kursunun temeli atıldı.

Siirt'te boynunda tümör olan hasta, kentte ilk kez yapılan ameliyat ile sağlığına kavuştu

Kaynak: AA

Kuran-ı Kerim, Siirt, Cami, Güncel, Son Dakika

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